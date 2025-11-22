Calcio, Seconda Categoria A. L'Albingaunia Under 21 esulta nel finale, battuto 3-2 il Borghetto B

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport



Con il gol di Cinquini al novantesimo è arrivata la vittoria dell'Albingaunia Under 21 nell'anticipo dell'ottava giornata di Seconda Categoria A.

Gli ingauni hanno superato 3-2 il Borghetto B. Le altre due reti bianconere portano la firma di Ventura e Bangoura, per i granata a segno Oppia e Zanatta su rigore.

I padroni di casa salgono così al terzo posto, agganciando la Villanovese a quota tredici, mentre il Borghetto resta fermo a otto punti.

