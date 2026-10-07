Calcio | Il Finale pareggia 3-3 con la Sampierdarenese: "Errori nostri e dell'arbitro. I tanti gol subiti? Non sono preoccupato"

Pareggio pirotecnico per il Finale (3-3), domenica scorsa, in casa della Sampierdarenese. Mister Alessi ha analizzato la prestazione della squadra soffermandosi sulle occasioni create, sugli episodi arbitrali e sugli errori che hanno condizionato il risultato. Nel complesso, il tecnico giallorosslbu ha evidenziato anche gli aspetti positivi emersi dalla partita, invitando il gruppo a trovare maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

“Su un campo di dimensioni piccole potevamo esprimerci meglio con la palla tra i piedi, con le nostre caratteristiche si poteva far di più. Nei primi venti minuti abbiamo avuto la possibilità di andare sul 2-0 dopo il gol di Polito, colpendo un palo con Tona e avendo un’altra occasione. Poi la scena se l’è presa l’arbitro. Prima concedendo un rigore inesistente, poi convalidandolo nonostante un doppio tocco evidente e infine non espellendo per fallo da ultimo uomo un loro difensore. Sull’1-1 abbiamo avuto altre occasioni, poi purtroppo abbiamo pagato due errori tecnici individuali. Nel secondo tempo un infortunio del portiere, ma il gruppo ha avuto una grande risposta per andare a pareggiarla. Dobbiamo essere più consapevoli di quello che siamo, questo può portarci ad essere una squadra forte, ma se andiamo dietro alla confusione ci mettiamo alla pari degli altri".

Alessi ha parlato anche del nuovo estremo difensore e della ricerca di un miglior equilibrio tra le reti realizzate e quelle subite

"Gragnoli? È un ottimo portiere, ma ha bisogno di fare una settimana completa con noi e di avere il tempo di prendere confidenza con l’ambiente e di entrare in condizione.

Sui gol subiti? Non sono preoccupato, sono troppi, è vero, ma vanno analizzati singolarmente. Tatticamente credo che non abbiamo sbagliato nulla finora, bisogna lavorare sui dettagli, veniamo puniti al minimo errore concedendo poco nel complesso. Sono contento invece della fase realizzativa, siamo il miglior attacco del campionato e questo è un dato positivo.”