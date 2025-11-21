 / Calcio

Calcio, Pietra Ligure. Filadelli conferma: "La squadra ha switchato, con la seconda finale consecutiva siamo nell'elite del calcio ligure" (VIDEO)

"Mercato? Saremo pronti nel caso si palesassero le giuste opportunità"

Serve sempre qualche minuto in più al direttore generale del Pietra Ligure per smaltire la tensione dei novanta minuti, ma anche Luca Filadelli è consapevole del passo in avanti che i biancocelesti hanno saputo compiere nelle ultime settimane.

Lo step a livello mentale si è palesato nel 2-0 al Campomorone firmato Beppe Giglio: una vittoria che per la seconda stagione consecutiva permetterà ai pietresi di disputare la finalissima di Coppa Italia d'Eccellenza.

Il mercato alle porte? Non dovrebbe ovviamente avere effetti sostanziali sull'organico, seppur le antenne rimangano ben alte per captare possibili opportunità.

Lorenzo Tortarolo

