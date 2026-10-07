Calcio | Serie D. Il Celle Varazze non svolta. Giovane e l'ennesima autorete rilanciano il Bra

Il Celle Varazze non riesce a svoltare.
Contro il Bra, nel recupero. è arrivata l'ennesima sconfitta in campionato, la quinta in altrettante giornate.
La formazione di mister Gardini è andata subito sotto, dopo pochi minuti di gioco, con Giovane bravo a concludere di prima intenzione alle spalle di Mitu dopo la respinta della traversa.
Il gol del 2-0 è arrivato nelle prime battute della ripresa, con l'autorete di Miragliotta. La terza in appena quattro giorni dopo le due contro il Chisola.
Con questi tre punti la squadra di mister Boschetto sale a cinque punti in classifica, mentre il Celle Varazze resta fermo a zero.
AC BRA - CELLE VARAZZE 2-0
Marcatori: 5' Giovane, 51' Miragliotta aut.
AC BRA: Tosi, Bertini, Firman, Giovane, Nesci, Incerti, Melani, Toma, Massaro, Cozzari, Macri.
A disposizione: Rossetti, Renda, Minniti, Felici, Foglio, Florio, Coda, Pomoni, Gozzi.
Allenatore: Boschetto
CELLE VARAZZE: Mitu, Miragliotta, Arata, Di Battista, Squarzoni, Calcagno, Armini, Annaloro, Chiaia, Rao, Magliocchetti.
A disposizione: Likaxhiu, Da Frada, Mataloni, Bovio, Birzo, Atzori, Ressia, Traniello, Hala.
Allenatore: Gardini
Arbitro: Paolo Zantedeschi (Sez. Verona)
Assistenti: Vincenzo Alberto Sivverini (Sez. Monza), Luca Lagana' (Sez. Siena)