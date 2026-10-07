Calcio | Veloce. Michele Romeo è il nuovo ds, Divine Fonjock diventa team manager

La Veloce ha annunciato ufficialmente due importanti novità per il proprio organigramma societario e tecnico.

La carica di Direttore Sportivo della società granata è stata affidata a Michele “Ciccio” Romeo, chiamato a guidare e programmare le strategie di mercato e la gestione dell'area sportiva.

Contestualmente, il club ha comunicato l'ingresso nei ranghi societari di Divine Fonjock: per lui un doppio ruolo all'interno dell'ambiente granata, con l'incarico di Team Manager della Prima Squadra e quello di allenatore della Squadra B della Leva 2012.

Due ruoli fondamentali nei quadri dirigenziali, ma che non escludono anche l'eventuale impiego nelle fila della Prima Squadra.