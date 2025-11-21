 / Designazioni e squalifiche

Designazioni e squalifiche | 21 novembre 2025, 11:58

Calcio, Eccellenza. Gli arbitri e gli assistenti per l'undicesima giornata: Busalla - Pietra Ligure a Corellino

ARENZANO FOOTBALL CLUB – GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A.

Arbitro: Giammarco Raimondo (Taranto)
Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia), Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – CARCARESE

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistenti: Emmanuel Crova (Chiavari), Luca Ingenito (Genova)
 

BUSALLA CALCIO – PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistenti: Michele Bernardini (Genova), Andrea Bordone (Chiavari)
 

FEZZANESE – CAMPOMORONE SANT’OLCESE

Arbitro: Edoardo Cristofori (Finale Emilia)
Assistenti: Jacopo Nicolò Pascale (Genova), Catello Gasparo (Genova)
 

MILLESIMO CALCIO – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistenti: Jetmir Hasa (Albenga), Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

RIVASAMBA H.C.A. – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistenti: Nicola Penasso (Albenga), Nicolò Orsini (La Spezia)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistenti: Florjana Doci (Savona), Lorenzo Trucco (Imperia)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistenti: Federico Di Benedetto (Novi Ligure), Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)

