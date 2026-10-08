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Calcio | 08 ottobre 2026, 12:15

Calcio | Savona. Galli non si priva del gol dell'ex: "Battuta una Carcarese competitiva, la concorrenza a centrocampo è un bello stimolo per tutti" (VIDEO)

Il centrocampista ha messo a segno la rete del 2-2 nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza

Calcio | Savona. Galli non si priva del gol dell'ex: &quot;Battuta una Carcarese competitiva, la concorrenza a centrocampo è un bello stimolo per tutti&quot; (VIDEO)

Il "gol dell'ex" è una delle leggi non scritte più ricorrenti nel mondo del calcio. Daniele Galli stava per farla valere ieri sera al Corrent già dopo pochi minuti di gioco: solo la traversa ha negato la rete al centrocampista del Savona, rimandando però l'appuntamento con il gol nel corso della ripresa. È stato infatti lui a realizzare il momentaneo 2-2, premessa fondamentale prima della rete decisiva  firmata da Sassari a un soffio dal novantesimo.
Nel post-partita, Galli ha sottolineato l'utilità della concorrenza nel reparto mediano degli Striscioni, spendendo inoltre parole di grande stima perl'organizzazione della società biancoblu.

Lorenzo Tortarolo

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