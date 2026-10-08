Calcio | Coppa Italia, la Sanremese pesca il Sant’Angelo: sedicesimi in trasferta

Sarà il Sant’Angelo l’avversario della Sanremese nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. L’abbinamento è stato ufficializzato dalla Lega Nazionale Dilettanti: la sfida si disputerà mercoledì 28 ottobre alle 14.30, con i matuziani impegnati in trasferta.

La formazione di Gianluca Festa ha conquistato il passaggio del turno attraverso la netta e convincente vittoria ottenuta contro il Millesimo. Una manita che ha permesso alla Sanremese di ritrovare entusiasmo, confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e proseguire il proprio cammino nella competizione.

Il Sant’Angelo ha invece staccato il pass per i sedicesimi imponendosi per 3-1 sul campo del Pavia. Un risultato importante, ottenuto lontano da casa, che presenta la formazione lombarda come un’avversaria da non sottovalutare.

Per la Sanremese si prepara dunque un’altra trasferta impegnativa, con in palio l’accesso agli ottavi di finale. La Coppa Italia può diventare una strada interessante per i biancazzurri, chiamati ora a dare continuità alla brillante prestazione offerta contro il Millesimo e quella precedente in campionato contro il Bra. L’appuntamento è fissato per il 28 ottobre: Sant’Angelo-Sanremese assegnerà un posto tra le migliori sedici della competizione.



I sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D si disputeranno mercoledì 28 ottobre 2026.