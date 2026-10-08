Giudice Sportivo | Eccellenza: sanzionati Cavalli, Di Lucia e Panepinto

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 4/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
Meledina Gerolamo (Golfoparadiso Pro Recco C.A.)
Giacobbe Alessandro (Sammargheritese 1903)
AMMONIZIONE (I INFR)
Gallotti Matteo (Athletic Club Albaro)
De Lucia Silvestro (Molassana Boero A.S.D.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
Cavalli Giacomo (Football Genova Calcio)
A fine gara, durante una rissa fra le squadre, inveisce contro un avversario spingendolo e provando a colpirlo più volte (sanzione aggravata per il ruolo di capitano).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
Di Lucia Emanuele (Cairese)
A fine gara, durante una rissa fra le squadre, colpisce al volto un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
Panepinto Fabio (Molassana Boero A.S.D.)
A fine gara, senza maglietta, si dirige verso il ddg rivolgendogli un'espressione sarcastica. Dopo l'estrazione del cartellino rosso parte di corsa verso il ddg, fermato dai compagni.
AMMONIZIONE (III INFR)
Cannella Gabriele (Arenzano Football Club)
Pelissa Alessandro (Busalla Calcio)
Gulli Andrea (Cairese)
Cancellara Gabriel (Carcarese)
Odasso Tommaso (Pietra Ligure 1956)
Virtuosi Andrea (Sammargheritese 1903)
AMMONIZIONE (II INFR)
Chiarlone Marco (Carcarese)
Marzi Matteo (Molassana Boero A.S.D.)
Scarantino Federico (Molassana Boero A.S.D.)
Ravoncoli Mirko (Pietra Ligure 1956)
Bacigalupo Giacomo (Rivasamba H.C.A.)
Battaglia Busacca Edoardo (Sammargheritese 1903)
Zunino Jacopo (Vallescrivia 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
Genduso Andrea (Arenzano Football Club)
Sakhi Amine (Arenzano Football Club)
Di Pietro Luca (Athletic Club Albaro)
Marrale Alessio (Athletic Club Albaro)
Garibaldi Davide (Busalla Calcio)
Casazza Lorenzo (Cairese)
Hernandez Samuel J. (Cairese)
Pastorino Daniele (Campomorone Sant'Olcese)
Traglia Stephane (Campomorone Sant'Olcese)
Zanoli Mattia (Campomorone Sant'Olcese)
Szerdi Santiago (Carcarese)
Zunino Elia (Carcarese)
Costa Riccardo (Football Genova Calcio)
Mukaj Luis (Football Genova Calcio)
Punzo Lorenzo (Golfoparadiso Pro Recco C.A.)
Robotti Gabriele (Golfoparadiso Pro Recco C.A.)
Sciaccaluga Federico (Golfoparadiso Pro Recco C.A.)
Zanoli Ruben (Golfoparadiso Pro Recco C.A.)
Fruscione Hubert S. (Lavagnese 1919 A.S.D.)
Panepinto Fabio (Molassana Boero A.S.D.)
Tappa Riccardo (Molassana Boero A.S.D.)
Insolito Antonio Gabriel (Pietra Ligure 1956)
Di Lisi Simone (Rivasamba H.C.A.)
Sinatra Alessandro (Sammargheritese 1903)
Croce Matteo (Savona FBC 1907 ASD)
Camera Lorenzo (Vallescrivia 2018)