Enduro | I Campionati del Mondo sono alle porte, Finale Ligure si prepara per quattro giorni iridati di mountain bike

Tra gli appassionati del settore la data segnata col circolino rosso, sportivamente parlando, è quella di domani, venerdì 9 ottobre, quando si saprà l'esatta dislocazione delle gare e i percorsi scelti. A contorno, invece, Finale Ligure e il comprensorio della "Region" hanno cominciato già a fremere per quello che sarà certamente più di un weekend tra sport e iniziative.

Dal 16 al 18 ottobre la Finale Outdoor Region sarà infatti al centro della scena internazionale con i Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Enduro ed E-Enduro 2026, che porteranno sui trail del comprensorio i migliori rider del mondo. Ma la sfida iridata sarà soltanto una parte di un programma che coinvolgerà anche il centro di Finale Ligure, con eventi, musica, cultura, gastronomia e attività pensate per accompagnare le competizioni e coinvolgere il pubblico.

Il primo appuntamento è già fissato per giovedì 15 ottobre, alla vigilia dell'inizio ufficiale delle gare. Alle 20.30, al Cinema Teatro Moretti di Pietra Ligure, sarà protagonista Harald Philipp, rider austriaco e storyteller del mondo outdoor, con Riscoprire la Liguria. Attraverso parole, narrazione dal vivo, film e immagini, Philipp racconterà l'esplorazione del territorio ligure in mountain bike. L'incontro, rivolto ad atleti, staff e volontari, sarà aperto anche al pubblico.

Venerdì 16 ottobre sarà invece la giornata delle prove ufficiali, ma anche quella della cerimonia di apertura. Alle 19, da piazza Vittorio Emanuele II, prenderà il via la Team Parade, con le squadre nazionali impegnate nei Mondiali che sfileranno nel centro di Finale Ligure tra bandiere, musica e pubblico. L'iniziativa sarà realizzata in collaborazione con Rumpe e Streppa e con la Società Filarmonica di Finalborgo.

Per tutta la durata del fine settimana, da venerdì a domenica, piazza Vittorio Emanuele II e Lungomare Migliorini ospiteranno inoltre l'Expo Village. Uno spazio dedicato agli appassionati, con brand internazionali, test bike e accessori, novità del settore e merchandising ufficiale. Presenti anche diversi Comuni della Finale Outdoor Region, chiamati a promuovere le proprie realtà e iniziative.

All'interno del villaggio troverà spazio anche Bike FOR Change – Helpcode Village, realizzato in collaborazione con Helpcode, Charity Partner degli UCI Enduro World Championships. L'area sarà dedicata soprattutto a bambini e famiglie, con laboratori, attività e momenti di gioco. Prevista anche una Lotteria Solidale, attraverso la quale sarà possibile sostenere il progetto In bici per superare confini, pedaliamo verso il futuro.

Sabato 17 ottobre i riflettori si sposteranno sulle gare del Campionato del Mondo E-Enduro, mentre proseguiranno le iniziative dell'Expo Village. Nella stessa giornata è prevista anche la E-Enduro Open, competizione aperta agli appassionati. A Finale Marina spazio invece a “Taste the World”, appuntamento dedicato alle tradizioni gastronomiche dei Paesi che prenderanno parte al Campionato del Mondo.

Il momento più atteso arriverà domenica 18 ottobre, con la prova iridata di Enduro sui trail della Finale Outdoor Region. Anche in questo caso, accanto alla gara dei professionisti, si svolgerà la Enduro Open. La giornata conclusiva avrà poi il suo momento ufficiale alle 18.30 circa, quando in piazza Vittorio Emanuele II si svolgerà la cerimonia di premiazione dei nuovi campioni del mondo. Ma il Mondiale non finirà con le medaglie. Dalle 21, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, spazio al Final Party, con musica dal vivo e, a seguire, DJ set.

Per chi vorrà seguire le gare lungo i percorsi, sempre da domani saranno resi noti, dopo i tracciati scelti per le competizioni, anche i punti di osservazione individuati per il pubblico.

Un programma che, ancora una volta, punta dunque a fare di Finale Ligure non soltanto il teatro delle competizioni, ma il punto di incontro tra agonismo, territorio e cultura della mountain bike, con un'intera città chiamata a vivere da protagonista il ritorno dell'appuntamento iridato.