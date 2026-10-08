Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Pietra corsaro con Aspesi in casa del Rivasamba, semifinale meno lontana per i biancocelesti

Il Pietra Ligure ha posto una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Andrea Moraglia ha espugnato lo stadio Andersen di Sestri Levante, dove ha superato 2-0 il Rivasamba nella gara d’andata dei quarti di finale.

I detentori del trofeo hanno affrontato la trasferta con un ampio turnover, ma non hanno risentito delle numerose rotazioni. Moraglia ha infatti dato spazio a diversi giovani, schierando dal primo minuto quattro under: il 2009 Castrofilippo, già a segno in campionato domenica, i classe 2008 Aspesi e Mazzon e il 2007 Santana.

La gara si è sbloccata dopo poco più di venti minuti, quando Aspesi ha portato avanti il Pietra. Il centrocampista classe 2008,ha trovato così il suo primo gol della serata, indirizzando la sfida dalla parte degli ospiti.

Il Pietra ha avuto altre occasioni per ampliare il margine e ha chiuso il primo tempo avanti di una rete. Nella ripresa il Rivasamba ha provato a reagire e ha creato qualche situazione pericolosa, ma Duberti ha mantenuto inviolata la porta biancoceleste, disinnescando un paio di occasioni.

A cinque minuti dalla conclusione è arrivato anche il raddoppio. Ancora Aspesi ha trovato la via del gol, completando la doppietta personale e consentendo al Pietra di chiudere la gara sullo 0-2.

Nel secondo tempo Moraglia ha dato spazio anche a due ragazzi della Juniores, Bigaglia e Pulito, completando una serata che ha confermato le possibilità offerte dalla profondità della rosa.

Il 2-0 conquistato all’Andersen ha così messo il Pietra in una posizione favorevole in vista della gara di ritorno. La sfida decisiva si disputerà mercoledì 21 ottobre allo stadio De Vincenzi, dove i detentori della Coppa Italia dovranno difendere il doppio vantaggio maturato a Sestri Levante.

RIVASAMBA - PIETRA LIGURE 0-2

Marcatore: 23' e 85' Aspesi

RIVASAMBA: Assalino, Bacigalupo, Sanguineti, Queirolo, Bagnato, Defilippi, Dall Asta, Cusato, Oliveri, Menini, Garibotto

A disposizione: Cammarota, Solari, Bacigalupo, Codda, Massaro, Saitta, Tarozzi, Bucur, De Francesco.

Allenatore: Del Nero

PIETRA LIGURE: Duberti, Balla, Insolito, Dominici, Mazzon, Aspesi, Secco, Castrofilippo, Fatnassi, Farrauto, Santana Ruiz

A disposizione: Vernice, Leo, Ravoncoli, Giglio, Celella, Manuel Bigaglia, Pulito, Iorio, Insolito.

Allenatore: Moraglia

Arbitro: Ucci di Genova

Assistenti: Orsini - Sanguinetti di La Spezia