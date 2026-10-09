Calcio | Pontelungo, premi ai giovani calciatori che si distinguono a scuola: al via il progetto 2026/2027

Non solo calcio, ma anche scuola, impegno e crescita personale. La società calcistica Pontelungo 1949 lancia l'iniziativa "Pontelungo per la scuola 2026/2027", un progetto pensato per valorizzare i giovani atleti che si distingueranno non soltanto sul campo, ma anche nel percorso scolastico.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Albenga, nasce dalla volontà della società e del suo Consiglio di amministrazione di riconoscere l'impegno dei ragazzi a 360 gradi, dando valore ai risultati raggiunti sui banchi di scuola.

«Abbiamo pensato, assieme al CDA del Pontelungo, di premiare i ragazzi che, al termine dell'anno scolastico, risulteranno i più virtuosi non solo nel calcio, ma soprattutto nella scuola» – spiega il presidente del Pontelungo, Michele Neri.

Al termine della stagione sportiva e dell'anno scolastico, i giovani più meritevoli riceveranno premi concreti, che potranno consistere in buoni per l'acquisto di libri, buoni per l'abbigliamento sportivo oppure agevolazioni sui futuri tesseramenti, anziché coppe o trofei.

«Dobbiamo pensare ai nostri ragazzi a 360 gradi, non solo al campo. Vogliamo far capire quali sono i valori che contano» – conclude Neri.

Le modalità di partecipazione saranno divulgate prossimamente attraverso i canali ufficiali della società.

Con questo progetto, il Pontelungo conferma la volontà di affiancare all'attività sportiva un'attenzione concreta alla formazione e alla crescita dei propri giovani, promuovendo valori come la responsabilità, la dedizione e l'importanza dell'istruzione. Un'iniziativa che si inserisce nel percorso di crescita della società ingauna, già protagonista di una partnership oltre confine con il Monaco, e che ribadisce come il calcio possa essere anche uno strumento educativo, capace di accompagnare i ragazzi dentro e fuori dal campo.