Calcio. Il Pietra Ligure batte un colpo al campionato battendo 4-1 il Busalla, Moraglia: "Bravi a dar seguito alle ultime prestazioni"

Era attesa quasi come una prova del nove la partita odierna del Pietra contro la capolista Busalla e i biancocelesti non hanno abbassato i giri del motore.

Giglio, Sogno, Iorio e Fatnassi sono stati i quattro marcatori sul campo dei genovesi, rilanciando in ottica campionato le ambizioni della squadra di mister Andrea Moraglia:

"Siamo stati bravi a proseguire sulla strada imboccata nelle ultime tre-quattro partite, seppur ci siano sempre tanti aspetti da poter migliorare. Diamo merito ad un avversario forte, contro il quale non era facile realizzare quattro reti. Se si vincono sette partite di fila non può essere un caso".

Il Pietra Ligure sembra aver imparato a sporcarsi nei momenti opportuni della partita:

"La direzione è quella, nel calcio non serve solo l'estetica. Girano le scatoleper aver preso gol nel recupero e questo deve essere un monito nel momento in cui riprenderemo gli allenamenti. Non subire reti dev'essere un nostro obiettivo".



