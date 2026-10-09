Calcio | Promozione, gli arbitri e gli assistenti per la quarta giornata

Albingaunia Sport Albenga – Sampierdarenese
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Assistente 1: Silvia Maria Vergani (Savona)
Assistente 2: Silvano Salvestrini (Albenga)
Borgo Incrociati – San Francesco Loano
Arbitro: Davide Laconi (Genova)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Sofia Caterina Lamanna (Chiavari)
Campese F.B.C. – San Cipriano
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Giuseppe Simone Rodino' (Novi Ligure)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
Ceriale – Olimpic 1971
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
Assistente 2: Isabel Sulo (Albenga)
Masone – Baia Alassio Auxilium
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistente 1: Nicola Garibaldi (Chiavari)
Assistente 2: Emanuele Atzei (Chiavari)
Praese 1945 – Finale Ligure
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
Assistente 2: Federico Cantoni (Genova)
Sestrese Bor. 1919 – Pontelungo 1949
Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistente 1: Fabio Cannella (Genova)
Assistente 2: Enrico Mereto (Genova)
Virtus Sanremese Calcio – Ventimiglia Calcio
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)
Assistente 2: Alessio Tagliero (Savona)