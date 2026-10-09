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Calcio | 09 ottobre 2026, 11:28

Calcio | Promozione, gli arbitri e gli assistenti per la quarta giornata

A Magaglio il derby Virtus Sanremese - Ventimiglia

A Magaglio il derby Virtus Sanremese - Ventimiglia

Albingaunia Sport Albenga – Sampierdarenese

Arbitro: Federico Mantero (Savona) 

Assistente 1: Silvia Maria Vergani (Savona) 

Assistente 2: Silvano Salvestrini (Albenga)
 

Borgo Incrociati – San Francesco Loano

Arbitro: Davide Laconi (Genova) 

Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari) 

Assistente 2: Sofia Caterina Lamanna (Chiavari)
 

Campese F.B.C. – San Cipriano

Arbitro: Stefano Romero (Savona) 

Assistente 1: Giuseppe Simone Rodino' (Novi Ligure) 

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

Ceriale – Olimpic 1971

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona) 

Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona) 

Assistente 2: Isabel Sulo (Albenga)
 

Masone – Baia Alassio Auxilium

Arbitro: Mattia Schenone (Genova) 

Assistente 1: Nicola Garibaldi (Chiavari) 

Assistente 2: Emanuele Atzei (Chiavari)
 

Praese 1945 – Finale Ligure

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure) 

Assistente 1: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova) 

Assistente 2: Federico Cantoni (Genova)
 

Sestrese Bor. 1919 – Pontelungo 1949

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova) 

Assistente 1: Fabio Cannella (Genova) 

Assistente 2: Enrico Mereto (Genova)
 

Virtus Sanremese Calcio – Ventimiglia Calcio

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)

Assistente 1: Matteo Moretti (Savona) 

Assistente 2: Alessio Tagliero (Savona)

Redazione

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