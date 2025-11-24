 / Calcio

Calcio | 24 novembre 2025, 19:02

Calcio. Poggi glaciale dal dischetto, la Carcarese strappa un punto all'Athletic dopo le grandi parate di Giribaldi (VIDEO)

I valbormidesi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo riconquistando il pareggio dopo l'espulsione di Di Mattia

Calcio. Poggi glaciale dal dischetto, la Carcarese strappa un punto all'Athletic dopo le grandi parate di Giribaldi (VIDEO)

Gara intensa e ricca di emozioni quella tra Athletic e Carcarese, con continui ribaltamenti di fronte e tante occasioni per entrambe le squadre. Si parte con il gol annullato a Kosiqi per una dubbia posizione di offside. Poi è Giribaldi, estremo difensore ospite, a  salire in cattedra nel primo tempo con interventi straordinari su Balestrino, Marrale e D’Arrigo, negando ai padroni di casa un vantaggio che sembrava ormai maturo.

La partita cambia al 59’, quando la Carcarese rimane in dieci per la doppia ammonizione comminata a Di Mattia. L’Athletic aumenta la pressione e al 72’ Martino colpisce prima la traversa e poi, pochi minuti più tardi, riesce a trovare la rete del vantaggio con lo stesso giocatore di casa grazie a un preciso colpo di testa.

Quando tutto sembra indirizzato verso il successo dell’Athletic, ancora pericoloso nei pressi della porta biancorossa,ecco il colpo di scena: al 91’ l’arbitro Trabucca  assegna un calcio di rigore alla Carcarese per un contatto ai danni di Babliuk. Dal dischetto si presenta Poggi, che mantiene il sangue freddo e firma l’1-1 definitivo, regalando ai suoi un punto prezioso nonostante l’inferiorità numerica.
 

La sintesi a cura della società genovese:


ATHLETIC CLUB ALBARO - CARCARESE 1-1

Marcatori: 72' Martino - 91' Poggi rig.
 

Athletic: Bartoletti, Caramello, De Caroli, Di Pietro L., Lembo, Martino, D’Arrigo, Pacciani, Balestrino, Pagano, Marrale.
Allenatore: Rimassa

Carcarese: Giribaldi, Ricci, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Brovida (57’ Cancellara), Bablyuk, Kosiqi, Berretta , Chiarlone.
Allenatore: Battistel
 

Arbitro: Paolo Trabucco di Chiavari

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium