Calcio. Poggi glaciale dal dischetto, la Carcarese strappa un punto all'Athletic dopo le grandi parate di Giribaldi (VIDEO)

Gara intensa e ricca di emozioni quella tra Athletic e Carcarese, con continui ribaltamenti di fronte e tante occasioni per entrambe le squadre. Si parte con il gol annullato a Kosiqi per una dubbia posizione di offside. Poi è Giribaldi, estremo difensore ospite, a salire in cattedra nel primo tempo con interventi straordinari su Balestrino, Marrale e D’Arrigo, negando ai padroni di casa un vantaggio che sembrava ormai maturo.

La partita cambia al 59’, quando la Carcarese rimane in dieci per la doppia ammonizione comminata a Di Mattia. L’Athletic aumenta la pressione e al 72’ Martino colpisce prima la traversa e poi, pochi minuti più tardi, riesce a trovare la rete del vantaggio con lo stesso giocatore di casa grazie a un preciso colpo di testa.

Quando tutto sembra indirizzato verso il successo dell’Athletic, ancora pericoloso nei pressi della porta biancorossa,ecco il colpo di scena: al 91’ l’arbitro Trabucca assegna un calcio di rigore alla Carcarese per un contatto ai danni di Babliuk. Dal dischetto si presenta Poggi, che mantiene il sangue freddo e firma l’1-1 definitivo, regalando ai suoi un punto prezioso nonostante l’inferiorità numerica.



La sintesi a cura della società genovese:



ATHLETIC CLUB ALBARO - CARCARESE 1-1

Marcatori: 72' Martino - 91' Poggi rig.



Athletic: Bartoletti, Caramello, De Caroli, Di Pietro L., Lembo, Martino, D’Arrigo, Pacciani, Balestrino, Pagano, Marrale.

Allenatore: Rimassa

Carcarese: Giribaldi, Ricci, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Brovida (57’ Cancellara), Bablyuk, Kosiqi, Berretta , Chiarlone.

Allenatore: Battistel



Arbitro: Paolo Trabucco di Chiavari