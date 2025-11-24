Calcio. Pontelungo show in casa della Sestrese, ai granata basta mezz'ora per piegare i verdestellati

Il Pontelungo fa festa a Borzoli, rifilando un netto 4-1 alla Sestrese e chiudendo una settimana da dimenticare per i padroni di casa. Nonostante qualche assenza, la squadra di Zanardini mostra compattezza e ispirazione, prendendo subito il controllo della partita.

Il match si accende già al 14’, quando Calandrino svetta su un calcio d’angolo e di testa porta in vantaggio gli ospiti. Tre minuti più tardi, un contropiede fulmineo permette a Delfino di raddoppiare e mettere subito in discesa il risultato.

La Sestrese non ci sta e al 26’, con un destro preciso di Galatolo, accorcia le distanze portandosi sul 2-1. Ma il Pontelungo non si lascia sorprendere: al 35’, un magistrale calcio di punizione di Andrea Guardone vale il 3-1 e ristabilisce le distanze.

Nella ripresa i verdestellati cercano di riaprire la partita, ma senza creare reali pericoli. Nel finale, al 93’, Staltari approfitta di un rimpallo in area e firma il 4-1 definitivo, suggellando la giornata perfetta del Pontelungo.

Una vittoria netta e meritata per i granata, che dimostrano capacità di finalizzazione e ordine tattico.



SESTRESE - PONTELUNGO 1- 4

Marcatori: 14’ Calandrino, 18’ Delfino, 27’ Galatolo, 35’ Guardone A., 94’ Staltari.

Sestrese: Sias, Maresca, Galatolo, Zanoli, Ansaldo, Andreoni, Repetto, Cafarotti, Traverso, Dotto, Scalzi S.

Allenatore: Valmati



Pontelungo: Ghiozzi, Bolia (86’ Sardo), Staltari, Farinazzo, Calandrino, Guardone M., Delfino, Pollero, Lorenzini, Piu, Guardone A.

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Francesco Righetti di Genova.