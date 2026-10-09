Calcio | Savona. Nasce il Premio Valentino Persenda. Domani la presentazione in Comune

Nasce il Premio Valentino Persenda, un nuovo riconoscimento dedicato a una delle figure più rappresentative della storia sportiva di Savona. Il premio, promosso dall'Associazione Culturale Savona 1907 in collaborazione con il Comune di Savona, sarà presentato ufficialmente sabato 10 ottobre alle ore 11 nella Sala Rossa del Comune.

Il riconoscimento sarà assegnato al miglior giocatore del Savona della stagione 2026/2027, ma saranno direttamente i tifosi a scegliere il vincitore. Al termine di ogni partita, infatti, sulle pagine social dell'Associazione Culturale Savona 1907 sarà possibile votare il miglior giocatore del match. Il calciatore più votato conquisterà una vera e propria “vittoria di tappa” e, al termine della stagione, il premio sarà assegnato a chi avrà collezionato il maggior numero di vittorie.

Un meccanismo pensato per accompagnare l'intera stagione e coinvolgere direttamente la tifoseria, riportando idealmente il nome di Valentino Persenda sul campo partita dopo partita.



Anche il premio avrà una caratteristica particolare e fortemente simbolica: sarà infatti costituito da un vero pezzo di roccia, ispirato al soprannome con cui Persenda è stato conosciuto per tutta la sua carriera, “Roccia”, e richiamerà nella forma e nel significato il celebre trofeo in pietra della Parigi-Roubaix.



“Abbiamo proposto l’istituzione di questo premio in ricordo del giocatore che più ha rappresentato i colori biancoblu nel corso della sua carriera, raggiungendo traguardi all’inizio impensabili – si legge in una dichiarazione dell’Associazione Savona 1907 – lo scopo dell’iniziativa è quello di premiare il giocatore che, a fine stagione, avrà raggiunto il maggior gradimento grazie alle valutazioni dei tifosi, in un’ideale unione tra i valori calcistici e di appartenenza alla comunità rappresentati da Valentino Persenda” .



«Abbiamo subito sostenuto l'Associazione in questa iniziativa – dichiara Francesco Rossello, Assessore del Comune di Savona – perché ritengo che la città abbia il dovere di ricordare una figura sportiva straordinaria come Valentino Persenda. Il premio porterà il suo nome sul campo, partita dopo partita, e ci auguriamo che negli anni possa diventare un riconoscimento conosciuto, riconoscibile e ambito dai giocatori del Savona».

«Anche per questa ragione – prosegue Rossello – abbiamo voluto mettere a disposizione dell'Associazione il premio, che sarà sicuramente particolare e immediatamente riconoscibile. Desidero però soprattutto ringraziare l'Associazione Culturale Savona 1907 per la disponibilità e per le tante iniziative che organizza a sostegno della società e della memoria della storia biancoblù».

Il “popolare Roccia”, storico difensore, capitano in Serie B e successivamente allenatore del Savona, detiene ancora oggi il record assoluto di presenze con la maglia biancoblù. Ma il legame con la città andava ben oltre il calcio: Persenda è stato per generazioni di savonesi un volto familiare e una figura profondamente legata alla comunità.

L'istituzione del premio vuole quindi tenere viva quella memoria e trasformarla in un appuntamento destinato a rinnovarsi ogni anno, unendo la storia del Savona, la partecipazione dei suoi tifosi e il riconoscimento dei protagonisti del presente.