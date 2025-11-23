Calcio, Serie D. Ritorno in campo dopo il maltempo. Vado allo scontro diretto con il Chisola, Celle Varazze e Cairese ospitano Derthona e Ligorna

Tornano in campo le tre squadre savonesi dopo il turno di riposo forzato causato dall'allerta meteo.
Per il Vado non potrebbe esserci occasione più importante: il calendario offre infatti lo scontro diretto con la prima inseguitrice, il Chisola di mister Ascoli.
I torinesi hanno appena un punto di ritardo rispetto ai rossoblù, con numeri equiparabili all'interno delle rispettive tabelle di marcia. Il punto di forza di entrambi i club è rappresentato dall'impermeabilità difensiva, con appena cinque gol incassati dai rispettivi estremi difensori.
All'Olmo - Ferro il Celle Varazze avrà l'opportunità di tornare a festeggiare i tre punti interni, a patto però di superare il Derthona di mister Pietro Buttu, una delle squadre più in forma di questo campionato.
Al Brin di Cairo, infine, salirà il Ligorna. Il turno di stop ha permesso a mister Floris di lavorare per due settimane sui propri principi, favorendo anche l'inserimento in rosa degli ultimi arrivati.