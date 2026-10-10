SportAbility Day | La forza di 1550 sorrisi illumina la Liguria

Si è conclusa con un bilancio straordinario la sesta edizione dello SportAbility Day, la più importante festa dello sport per tutte le abilità. L'evento, ideato e promosso dall'associazione Stelle nello Sport, ha trasformato per un'intera giornata il complesso polisportivo My Sport Village Sciorba in un immenso villaggio dello sport accessibile, confermando il capoluogo ligure come punto di riferimento assoluto per le politiche di inclusione sociale attraverso l'attività motoria.

La manifestazione ha registrato numeri da record, con la partecipazione complessiva di 1550 persone di ogni abilità, potendo contare sulla partecipazione attiva di ben 88 associazioni sportive e la possibilità per i partecipanti di testare sul campo 46 diverse discipline e attività. Divisi tra la pista di atletica, il campo da calcio e la piscina, centinaia di bambine, bambini, giovani e adulti con disabilità fisiche, cognitive o sensoriali hanno potuto scoprire lo sport come straordinario presidio terapeutico e veicolo di aggregazione.

Grandi emozioni in occasione della cerimonia di apertura, con la partecipazione dei campioni Cristiano Berlanda (Golf), Oney Tapia (Atletica Leggera), Vanni Oddera (Moto Terapia), Marta Cantero (Chiavari Nuoto), Nadia Cabula (Chiavari Nuoto), Andrea Azzarito (Nuotatori Genovesi), Agnese Spotorno (Cambiaso Risso Special Team), Federico Minnai (nuoto paralimpico), Pietro Napoli (ju jitsu), Vittorio Podestà (hand bike), Giovanni Sciaccaluga (triathlon), Fabio Cazzanti (calcio), Cinzia Mongini (Danza Paralimpica), dei rossoblucerchiati Claudio Onofri, Enrico Nicolini, Marco Lanna e Marco Nappi. Un serpentone festoso, aperto dalla banda del Liceo Pertini: a impreziosire la cerimonia, le notte dell'inno di Mameli cantato da Giorgio Primicerio. A Berlanda e Tapia, è stato consegnato l'oscar di Stelle nello Sport direttamente dalle mani del Vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro e dall'Assessora comunale al Welfare Cristina Lodi, presenti allo SportAbility Day insieme a Roberto D'Avolio (Assessore Municipio Media Valbisagno), Massimo Fondelli (Ad Mysport Sciorba), Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria), Piero Picasso (Giunta Coni Liguria), Michelangelo Buonarrivo (Giunta Cip), Alessandro Clavarino (Usr Liguria e Special Olympics) e Laura Patrignani (Usr Liguria).



Tanti sorrisi nel corso della premiazione delle squadre protagoniste del torneo di calcio integrato, così come durante le attività di squadra proposte da BIC Genova, Free Sport, Special Team Genova, Insuperabili e We Play Football. Tra i momenti speciali del pomeriggio, subito dopo il ristoro organizzato con prodotti Latte Tigullio, dolci Panarello e focaccia delle Fornarine, il Flash Mob con Don Roberto Fiscer e Radio Fra le Note che ha preceduto il via ai Senior Games, proposti da Naica in collaborazione con gli studenti Unige e riservata agli Over 65 e i Tornei “integrati” delle Scuole. Tanti applausi, in piscina, per l'esibizione di Marta Cantero e Nadia Cabula e grande successo per la "staffettona" capitanata da Francesco Bocciardo, Federico Minnai, Andrea Azzarito, Tommaso Negri e Andrea Fondelli. Minuti indimenticabili per ragazze e ragazzi protagonisti della “mototerapia” di Vanni Oddera.



Nel corso dello SportAbility Day non è mancato uno spazio dedicato alla cultura della prevenzione attiva e del primo soccorso grazie alla presenza di Area 3 ATS Liguria così come un'area dedicata alla promozione di IN-Genova, il programma con cui il Comune di Genova promuove l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Sostegno all’evento è arrivato da Fondazione Ecoeridania Insuperabili e Municipio Media Valbisagno. Presente anche Amiu Genova con un gioco interattivo legato alla campagna “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”. Presenti anche Iren luce gas e servizi con il progetto “L’energia che accende lo sport” e Bper che ha regalato a tutti i partecipanti una borraccia per dissetarsi nel corso della giornata. L’assistenza medica è stata offerta dai professionisti di Villa Montallegro e sarà presente l’ambulanza del Gruppo Misericordie.

L'iniziativa ha beneficiato del fondamentale supporto di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Camera di Commercio di Genova e dei patrocini di CONI, CIP, Sport e Salute, Special Olympics, Ufficio Scolastico Regionale e Università di Genova, oltre alla preziosa collaborazione di MySport, del Municipio Media Valbisagno e della partnership con il progetto Orientamenti.