Calcio, Albissole. Pokerissimo biancoceleste, Diana e Macagno trascinano la squadra di Cattardico al quinto successo di fila

L’Albissole continua la sua corsa irresistibile centrando la quinta vittoria consecutiva in campionato, imponendosi in trasferta su un combattivo Little Club James. Dopo una prima parte di gara equilibrata, che ha visto i genovesi mettere il naso avanti con Raiola, la formazione di Cattardico è uscita alla distanza grazie alla qualità offensiva di Diana e alla freddezza di Macagno dal dischetto. I padroni di casa, rimasti in dieci al 65’ per l’espulsione di Raiola, hanno provato a restare aggrappati al match, riaprendo i conti con Pandiscia, pochi minuti dopo la doppietta del bomber biancoceleste.

Per l'Albissole è all'orizzonte una nuova trasferta, domenica prossima sul campo della sorpresa Ca de Rissi, tra due settimane il ritorno al Faraggiana per la sfida al Pontelungo.



LITTLE CLUB JAMES – ALBISSOLE 2-3

Marcatori

15’ Raiola, 46’ e 70' Diana, 65’ Macagno (rig.), 70’ Diana, 78’ Pandiscia



Little Club James: Parise, Pandiscia, Canellini (85’ Pincay), Carrà (65’ Brunozzi), Leonardi, Bilanzone (72’ Avanzino), Casalegno, Biancato, Raiola, Chaves, Praglia.

Allenatore: Rossetti



Albissole: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Apicella, Vierci (88’ Cuka), Favorito, Bonanni (30’ Minuto), Dorno, Diana, Macagno, Invernizzi.

Allenatore: Cattardico



Arbitro: Savino di Genova