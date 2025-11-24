Calcio, Savona. Damonte alla Bale, i biancoblu riemergono e battono il Serra Riccò (VIDEO)

Tre punti contro il Serra Riccò erano l’obiettivo base del Savona per continuare la rincorsa al vertice. E tre punti sono stati, seppur al termine di una prova ancora sotto le aspettative.

La squadra di Mister Cola, ha ancora una volta faticato a trovare i tempi di gioco, di fronte a un avversario che si è saputo difendere con ordine. Dopo una prima frazione chiusa a reti bianche, la doccia fredda per i biancoblu è arrivata al 52’: Placido inventa un gran gol dal limite che beffa Agostino e porta avanti gli ospiti.

La reazione del Savona è di nervi più che di tecnica. Gli Striscioni si gettano in avanti e trovano il pareggio al 66’ con Damonte, fenomenale un quarto d'ora più tardi a involarsi verso la porta e a battere Bunt: un'azione personale travolgente per il laterale mancino che è valsa il sorpasso definitivo. Nel finale, brividi per un assedio disperato del Serra Riccò, ma il fortino biancoblù ha saputo tenere.

Ora per il Savona arriva il momento della verità: domenica prossima la sfida in casa della capolista Praese, per un match che può rappresentare un bivio definitivo



SAVONA - SERRA RICCÒ 2-1

Marcatori: 52’ Placido, 66’ Damonte, 83’ Damonte.

Savona: Agostino, Calcagno M., Damonte, Raja, Schirru, Covelli, Durante, Turone, Sassari, Biaggi, Zunino .

Allenatore: Cola



Serra Riccò: Bunt, Dellepiane, Acquanita, Crudeli, Caroglio F., Severi S., Sarno, Silicani, Baffi, Placido, Siddi.

Allenatore: Digno



Arbitro: Akif Kartal di Imperia.