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Calcio | Eccellenza. Sabato d'alta classe, nel pomeriggio gli anticipi Pietra - Athletic Albaro e Savona - Carcarese
Calcio | Variabile allerta meteo sulla domenica dilettantistica
venerdì 16 ottobre
Calcio | Priamar. La sconfitta con la Pegliese non abbatte Amato: "Con prestazioni come questa arriveranno anche i punti" (VIDEO)
Calcio | Pegliese. Mister Orlando dopo la vittoria con la Priamar: "Felice, ma dobbiamo lavorare sui nostri difetti"
Calciomercato | San Francesco Loano. A un passo il ritorno di Alberto Zaccaria, vicino anche il terzino spagnolo Felou
Calcio | Vado. Con la Sambenedettese arriva la nuova maglia. Riolfo: "Diamo continuità al nostro momento positivo"
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Rugby: Philippe Doussy a Genova, una masterclass per gli allenatori liguri al Carlini-Bollesan
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10 ottobre 2026, 13:17
Calcio | Serie D, gli scatti di Celle Varazze - Chisola
Vittoria per i piemontesi, 4-0 all'Olmo - Ferro
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