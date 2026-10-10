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Calcio | 10 ottobre 2026, 13:17

Calcio | Serie D, gli scatti di Celle Varazze - Chisola

Vittoria per i piemontesi, 4-0 all'Olmo - Ferro

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Redazione

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