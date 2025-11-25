Calcio. Veloce, c'è soddisfazione dopo il 2-2 con lo Speranza. Morbelli: "Prendiamo questo punto quasi come una vittoria"

"Direi un super punto guadagnato, anche per come si era poi messa la partita, e devo fare un plauso a tutti i miei ragazzi perché comunque hanno creduto fino alla fine nell'arrivare poi a questo pareggio, che poi alla fine secondo me è anche meritato per quello che si è visto in campo". Alessandro Morbelli, tecnico della Veloce, commenta così il pari raggiunto in extremis contro lo Speranza.

"Abbiamo incontrato sicuramente una formazione – ha aggiunto l'allenatore – direi molto quadrata, allenata anche bene da un amico, un ottimo tecnico, e quindi prendiamo questo punto quasi come una vittoria e ripartiamo da qua perché comunque c'è grande consapevolezza da parte dei ragazzi dopo il periodo ovviamente di inizio stagione un pochettino complicato, e vediamo di continuare su questa linea positiva".

Tra gli aspetti da rivedere, il tecnico della Veloce evidenzia il troppo nervosismo: "Entrate un po' così che lasciano il tempo che trovano. Bisogna stare un pochettino più sereni. Capisco che la partita era carica anche di tensione, di adrenalina perché comunque il risultato, a mio parere, in quel momento sembrava un po' così ingiusto. Bisogna lavorare su questo aspetto qua, bisogna contenere un pochettino di più caratterialmente alcuni dei miei".

Subito decisivo il neo arrivato Guarco: "Non lo scopro io assolutamente – ha concluso Morbelli – è un ragazzo con una fame incredibile, appena arrivato all'interno dello spogliatoio ha subito fatto vedere di che pasta è. Alla fine mi sono permesso, nei minuti di recupero, di metterlo anche davanti per provare a riprendere il risultato: ha fatto una prestazione secondo me di alto livello e quindi un plauso a lui".