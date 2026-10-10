Calcio | Un ponte di amicizia tra Baviera e Liguria: dopo la trasferta a Landshut, la sfida si rinnova al Faraggiana di Albisola

La tradizione avviata trent’anni fa da Maurizio Picozzi e Thomas Bogenrieder vive un nuovo capitolo: la compagine tedesca sbarca a Savona per la seconda edizione dell'evento. Calcio d’inizio alle 11:30.

Un pallone che rotola può fare molto più che decidere una partita: può abbattere confini, consolidare legami fraterni e unire due comunità nel segno dello sport e della condivisione. È la magia di un'amicizia italo-tedesca nata trent'anni fa e oggi più viva che mai, pronta a scrivere un nuovo capitolo proprio sulle sponde liguri.

Le origini e il passaggio generazionale

Tutto ha avuto inizio tre decenni fa dall'intesa e dall'iniziativa di Maurizio Picozzi di Savona e Thomas Bogenrieder di Landshut. Un legame solido che, nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi compiendo un vero e proprio passaggio generazionale: oggi a scendere in campo, insieme agli ex protagonisti del calcio dilettantistico, ci sono anche i rispettivi figli, Nicolò Picozzi e Henry Bogenrieder, testimoni diretti di un testimone ideale passato di padre in figlio.



La prima edizione: l'esperienza a Landshut e l'Oktoberfest

Il percorso recente ha vissuto il suo battesimo con l'indimenticabile trasferta in Germania. Sul terreno di gioco dello stadio di Landshut, la selezione savonese aveva affrontato gli amici bavaresi in un match sentito e spettacolare. Tra le fila liguri figuravano volti noti del panorama dilettantistico locale – come Matteo Orcino, Diego Carminati, Luca Ottonello e Davide Vanara (protagonisti nel tempo con le maglie di Albisola, Letimbro e Spotornese) – affiancati da Iacopo Basso, Davide Malagamba, Matteo Monachesi, Stefano Gaggero, Emanuele Bevini, Marco Zunino, Davide Marsella, Marco Stumpo, Mattia LeRose e Nicolò Verando.

Quella spedizione in terra bavarese non era stata soltanto una sfida sul rettangolo verde: per il gruppo savonese era stata anche l'occasione di immergersi nella cultura locale, visitando il territorio e condividendo i festeggiamenti dell'Oktoberfest in un clima di autentica festa e fratellanza.



Oggi il ritorno: la seconda edizione al Campo Faraggiana

Ora la rotta si inverte: per questa attesissima seconda edizione, sono gli amici tedeschi a sbarcare nel savonese. L'appuntamento è fissato per oggi al Campo Faraggiana di Albisola Superiore, dove alle 11:30 andrà in scena la gara di ritorno.

Sul sintetico albisolese si rinnoverà la sfida sportiva, ma soprattutto lo spirito di ospitalità che contraddistingue questa bella tradizione: un terzo tempo a tinte liguri e bavaresi dove il risultato passerà, ancora una volta, in secondo piano rispetto alla gioia di ritrovarsi insieme dentro e fuori dal campo.