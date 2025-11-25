Calcio. Alessi chiede di più al suo Finale: "Davanti bisogna prendersi responsabilità" (VIDEO)

Il Finale esce dal "Merlo" di Ceriale con un punto. Si è chiuso infatti sull'1-1 il derby ponentino, nonostante per la squadra di Diego Alessi ci sia stata l'occasione per portare a casa l'intera posta in palio con Moretti, che ha però trovato sulla sua strada un ottimo Gallo.

"È mancata un po' di fortuna, ma non mi limiterei alla fortuna perché Moretti ha fatto la cosa giusta, Gallo ha fatto una gran parata, sappiamo che è un ottimo portiere e poi abbiamo avuto un po' di situazioni nel secondo tempo dove si poteva far meglio - il commento del tecnico finalese - Io credo che il Ceriale ha fatto i primi 20 minuti bene, creandoci qualche presupposto per metterci in difficoltà. Poi ritengo che dopo quei 20 minuti il Finale ha fatto una buona partita, di dominio, nel secondo tempo credo che siamo usciti poche volte dalla metà campo loro e abbiamo creato tanti presupposti, ma siamo qua a tornare a dire che purtroppo davanti bisogna prendersi responsabilità e fare di più: lasciamo stare i gol o non gol che facciamo, ma proprio a giocate. Luca Ferrara sicuramente le fa e bisogna che le facciano anche gli altri. Questo è quello che ci manca, ma probabilmente è quello che ci manca da inizio anno: per ambire a a stare nella metà alta della classifica o al sogno dei primi cinque posti, negli ultimi 30 metri bisogna assolutamente far di più".