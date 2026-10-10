Pallanuoto | Buongiorno Rari, biancorossi ok anche nel secondo match di Len Euro Cup: 17-11 al Kos – Sintez Kazan

È davvero un gran bel buongiorno quello che la Rari Nantes Savona ha spedito questa mattina da Atene. I biancorossi, impegnati nel secondo match del gruppo B di Len Euro Cup hanno travolto i russi del Kos – Sintez Kazan 17-11 ipotecando di fatto la qualificazione al prossimo turno della seconda principale competizione europea per club.

Dopo l'esordio vincente contro i tedeschi dell’ASC Duisburg e.V. (11-5), la squadra di Angelini ha dominato il secondo impegno sin dalle prime battute chiudendo avanti 5-2 il primo parziale. Più equilibrio nel secondo, concluso con un 4-3 in favore della Rari, mentre nel terzo i biancorossi hanno dilagato con un 5-1 che ha definitivamente affossato le speranze dei russi, che hanno però onorato la propria prestazione nel tempo conclusivo con un parziale favorevole di 5-3 che ha fissato il risultato finale.

Per la Rari Nantes Savona a segno per ben quattro volte Condemi, Gil Cedò e Occhione. Le altre reti portano invece la firma di Bruni, Castro Fernandez, Cora, Giribaldi e Gullotta. A difendere la porta savonese è stato Marco Del Lungo, ieri rimasto a riposo.

Alle 20.00 odierne capitan Bruni e compagni torneranno in vasca contro i padroni di casa del G.S. Apollon Smyrnis, un impegno sulla carta decisamente più ostico rispetto a quelli affrontati fin qui. Domani mattina, invece, alle 8.30, la sfida contro i serbi del VK Partizan chiuderà il raggruppamento.

RARI NANTES SAVONA – KOS SINTEZ KAZAN 17 – 11

Parziali (5 – 2) (4 – 3) (5 – 1) (3 – 5)

TABELLINO

Formazioni

RARI NANTES SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Gil Cedò, 4 Cora 1, Occhione 4 (di cui 1 su rigore), Giribaldi 1, Gullotta 1 (su rigore), Bruni 1, Condemi 4, Castro Fernandez 1, Valle, Marini, Giotta Lucifero, Rossi.

Allenatore Alberto Angelini.

KOS SINTEZ KAZAN: Fedotov, Lazerev 1, Kiselev 1, Odintsov 1, Pronin 2, Dereviankin 2, Zakirov 2, Zinnurov 1, Latypov, Vasilev, Lisunovic, Sheikin, Kudriavtsev, Iarlychenko 1.

Allenatore A. Fatakhutdinov

Arbitri: Copic e Manea.

Delegato : Jean Michel Delon (Francia).

Superiorità numeriche:

RARI NANTES SAVONA: 7 / 11 + 3 rigori di cui due realizzati.

KOS SINTEZ KAZAN: 3 / 13 + 3 rigori di cui 1 realizzato.

Note: