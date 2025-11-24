Calciomercato. Rumor e voci attorno al Pietra Ligure, il dg Luca Filadelli: "Una notizia posso darla..."

Le liste di trasferimento sono prossime all'apertura e dietro le scrivanie dei club ponentini si stanno ultimando le strategie per il mercato invernale.

Tanti rumor stanno coinvolgendo il Pietra Ligure, sia in entrata che in uscita, seppur il direttore generale Luca Filadelli abbia confermato una sola operazione, di fatto già concretizzata al termine della scorsa settimana.



Direttore, i tam tam danno vicino l'arrivo di Omar Leo.

"Leo è un giocatore di un'altra società. Tutti sanno che stiamo cercando un difensore dopo aver varato la nuova disposizione in campo tra under e over. Nella sessione dicembrina il buon esito di un'operazione non dipende solo dall'acquirente, noi però siamo vigili e pronti nel valutare le eventuali disponibilità che potrebbero presentarsi"



Semplificando il concetto: si può ipotizzare una sorta di scambio con Tommaso Castiglione sulla via dell'Ellena?

"Non può esserci alcuno scambio perchè Castiglione ha già trovato un accordo con noi per recarsi in un'altra squadra. Tommaso non può essere ridotto a merce di scambio per quello che ha fatto per il Pietra: potrà scegliere in piena autonomia la sua prossima destinazione. Venerdì ci siamo incontrati e confrontati, chiudendo il nostro dialogo con un abbraccio reciprocamente sentito. Quello che posso dire è che presto lo vedrete con un'altra maglia".



Sono emersi anche rumor su una possibile partenza di Gabriele Insolito.

"Sorrido. Il talento è merce rara e se c'è un giocatore che sicuramente non andrà via è Gabriele. Il Pietra Ligure nel corso degli anni ha fatto emergere talenti come quelli di Rovere, Zunino e Gianmarco Insolito e Gabriele è su quella stessa strada. Il giocatore non mi ha manifestato l'intenzione di andare via e nemmeno il sottoscritto ha percepito comportamenti che lascino intendere questo. Da lui pretendo tantissimo, i discorsi e i dialoghi "piccanti" tra noi non sono mai mancati, ma sono stati confronti tra un dirigente che crede profondamente nelle qualità di un uomo e viceversa".



Santiago Sogno rimarrà un riferimento per l'attacco del Pietra Ligure? (Negli scorsi giorni è emerso l'interessamento del Savona ndr)

"Con i nuovi regolamenti possiamo vantare ben pochi diritti su ogni giocatore. Santiago ha un'età e un trascorso che gli permettono di essere libero di scegliere cosa fare. Lui ci ha confermato di sentirsi al 100% al centro del progetto del Pietra Ligure e per noi vale altrettanto".