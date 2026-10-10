Pallanuoto | Rari Nantes Savona beffata a un secondo dalla fine: l’Apollon Smyrnis vince ai rigori

È sfumata a un secondo dalla fine la vittoria della Rari Nantes Savona nel terzo match del gruppo B di Len Euro Cup. Contro i padroni di casa del G.S. Apollon Smyrnis, in una vera e propria bolgia, la squadra di Angelini stava per compiere un’impresa, avanti 12-11 fino a pochi istanti dal gong finale. Un passaggio sbagliato e la ripartenza avversaria, culminata con il pareggio a fil di sirena, hanno però beffato la compagine savonese, portando la partita ai tiri di rigore. Qui è maturata definitivamente la sconfitta, complice gli errori di Rocchi (il cui tiro è stato parato) e Bruni, al quale il pallone è scivolato dalle mani ancora prima di riuscire a battere a rete.

Il risultato finale non deve comunque rovinare il giudizio sulla prestazione dei biancorossi, capaci di tenere testa a un avversario forte e spigoloso, nonostante si trattasse appena della terza gara ufficiale disputata nella nuova stagione, peraltro nell’arco di sole 24 ore. Un match contraddistinto da numerose espulsioni da entrambe le parti, a riprova dell’elevata tensione agonistica in vasca.

Il risultato finale premia i greci (dell'ex Vavic) per 16-15 dopo i tiri di rigore e manda in archivio la giornata con due punti in classifica per l’Apollon Smyrnis, in testa al girone a quota 8, e uno per il Savona, secondo con 7 punti.

Domani mattina, alle 8.30, la Rari Nantes Savona, già qualificata al prossimo turno, tornerà in vasca per affrontare i serbi del VK Partizan, attualmente terzi in classifica con 5 punti.

APOLLON SMYRNIS – RARI NANTES SAVONA 16 – 15 d.t.r. (12 - 12)

Parziali (4 – 2) (1 – 2) (3 – 6) (4 – 3)

Rigori: 4 – 3

TABELLINO

Formazioni

APOLLON SMYRNIS: Berdes, Kechalaris, Bogdanovic 1, Vavic 1, Kapotsis, Lakaridis 2, Daube 6 (di cui 3 su rigore), Lorentos, Rombopoulos, Myrilos 2, Lorantos, Mitrakis N., Mitrakis G., Zouzounis.

Allenatore Theo Lorantos

RARI NANTES SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Gil Cedò 2, Cora 3, Occhione 2, Giribaldi, Gullotta 2, Bruni 1, Condemi, Castro Fernandez, Valle, Marini 1, Giotta Lucifero, Rossi 1.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Tomislav Copic (Croazia) e Matan Schwartz (Israele).

Delegato: Jean Michel Delon (Francia).

Superiorità numeriche:

APOLLON SMYRNIS: 6 / 15 + 3 rigori realizzati.

RARI NANTES SAVONA: 6 / 17.

Note:

Usciti per 3 falli: A 3’22” dalla fine del 2° tempo Valle (Savona); a 1'48” dalla fine del 3° tempo Gullotta (Savona); a 6'27” dalla fine del 4° tempo Giribaldi (Savona); a 5'32” dalla fine del 4° tempo Rossi (Savona); a 4'58” dalla fine del 4° tempo Mitrakis G. (Savona); a 1'34” dalla fine del 4° tempo Kechalaris (Apollon); a 0'23” dalla fine del 4° tempo Myrilos (Apollon).

A 2'58” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore del Savona, Angelini.

A 0'50” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore dell'Apollon, Lorandos.

A 2'56” dalla fine del 4° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione Daube (Apollon).

Sequenza rigori:

Rocchi (Savona) fuori 0 – 0

Kapotsis (Apollon) 1 – 0

Cora (Savona) 1 – 1

Bogdanovic (Apollon) 2 – 1

Castro (Savona) 2 – 2

Laskaridis (Apollon) traversa 2 – 2

Gil Cedò (Savona) 2 – 3

Lorantos (Apollon) 3 – 3

Bruni (Savona) palla scivolata 3 – 3

Vavic (Apollon) 4 – 3