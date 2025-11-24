Calcio, Cairese. La scossa tarda ad arrivare: media punti identica per Solari e Floris

Il Ligorna espugna il campo della Cairese grazie a una rete di Pastore nel primo tempo: la vittoria permette ai genovesi guidati da mister Pastorino di salire al secondo posto in classifica, a tre punti dal Vado (che ha però una partita in meno), e segna il primo successo in trasferta nei derby liguri dopo tre pareggi consecutivi con Sanremese, Imperia e Lavagnese.

Dopo il vantaggio di Pastore su corner di Miccoli (ancora un gol subito a difesa schierata per i valbormidesi), la Cairese cerca il pareggio, sfiorando il gol con Sava. La ripresa si apre con una grande occasione per la Cairese al 55’, quando Graziani si trova solo davanti a Rodriguez in area piccola, ma il portiere compie un vero miracolo, mantenendo il vantaggio per i suoi. Il Ligorna risponde al 60’ con Pastore, che calcia al volo di sinistro in area, trovando però l’ottima parata bassa di Ceppi. Al 65’ il portiere biancazzurro si rende nuovamente protagonista: Giacchino, libero nel cuore dell’area, conclude a botta sicura, ma Rodriguez respinge ancora una volta con grande determinazione.

Al 70’ Piredda prova una conclusione a giro dal limite, con il pallone che sfiora il palo alla sinistra del portiere. Al 78’, sugli sviluppi di un corner, Scannapieco ci prova sul secondo palo, ma il suo tentativo attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni. Solo un minuto dopo, un’altra grande chance per Piredda: servito in area da Miccoli, si presenta a tu per tu con il portiere, ma non riesce a batterlo.

Il secondo stop consecutivo complica così la situazione della Cairese in zona retrocessione. A mister Floris servirà tempo per implementare gli ultimi arrivi, ma a conti fatti il rendimento come media punti ottenuta è ad oggi identico a quello di Solari (0.75 punti a partita), segno di una debolezza di fondo nel processo di costruzione dell'organico.

CAIRESE - LIGORNA 0-1

MARCATORE: 20' Pastore

CAIRESE: Ceppi, Boveri, Jebbar (56' Anselmo), Gulli, Giacchino (78' Hernandez), Giorcelli, Graziani G. (67' Castiglia), Colletto (56' Piacenza), Gargiulo, Graziani T. (56' Vassallo M.), Sava.

A disposizione: Gentile, Scarrone, Federico, Sancinito. Mister: Floris.



LIGORNA: Rodriguez, Dellepiane, Carlini, Miccoli (84' Vassallo P.), Scannapieco, Pastore, Busto (46' Bruzzo), Sabbione, Piredda, Khiari, Tiana (59' Costantin).

A disposizione: Corci, Rosa, Vernetti, Moramarco, Vitali, Lurani. Mister: Pastorino.

ARBITRO: Fresu di Sassari