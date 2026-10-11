Calcio. Eccellenza: pari e patta tra Carcarese e Athletic, Revello e Zunino firmano l'1-1

CARCARESE - ATHLETIC ALBARO 1-1 (60' Zunino - 43' Revello)

FINISCE QUI! E' 1-1 TRA CARCARESE E ATHLETIC! Zunino nella ripresa risponde a Revello, biancorossi e genovesi salgono a braccetto a quota 8 in classifica, per la squadra di Valmati ancora rimandato l'appuntamento con il primo successo casalingo della stagione

92' percussione centrale di Berretta, cross basso allontanato dalla difesa genovese, ultimi assalti della Carcarese, Albaro a protezione del pareggio data l'inferiorità numerica

90' quattro minuti di recupero

87' combinazione spettacolare nello stretto tra Zunino e Szerdi, rovesciata volante dell'ex Celle Varazze e Pietra che sfiora la traversa, applausi del "Corrent" per una giocata di categoria superiore

85' IL PALO DI MARESCA, CARCARESE A CENTIMETRI DAL VANTAGGIO! Mischia in area genovese, la sfera arriva sui piedi del giovane difensore biancorosso che calcia col mancino centrando il montante alla sinistra di Bartoletti

83' ammonito Chiarlone, si sta giocando davvero poco in questi minuti

81' espulso anche un componente della panchina neroverde, finale teso al "Corrent"

78' ALBARO IN DIECI UOMINI! Secondo giallo in tre minuti per il neo entrato Baghino, punito questa volta l'intervento su Calcagno, Carrea di Genova lo spedisce sotto la doccia

77' nell'Athletic problemi per Caramello, al suo posto D'Arrigo

76' traiettoria a rientrare di Zunino che si perde dritta sul fondo, Valmati intanto si gioca la carta Brignone al posto di Moretti

75' Baghino costretto a spendere il fallo da ammonizione per frenare Sunday, punizione laterale a favore della Carcarese

73' svarione difensivo dei padroni di casa che rischiano grosso sull'apertura per Renna, sinistro troppo timido che viene respinto da Prato, bravo a recuperare la posizione

71' la risposta dell'Athletic affidata al diagonale di G. Marrale, Di Mattia si immola e mette in angolo

70' apertura a destra per Sunday, altro sprint in velocità del sette biancorosso e pallone basso in area dove Revello riesce ad intervenire favorendo poi la presa di Bartoletti nei pressi della linea

69' Gallotti inserisce anche Baghino per T. Bozzo

68' ed è proprio il neo entrato A. Marrale a finire sul taccuino del direttore di gara

63' seconda sostituzione in casa Albaro, A. Marrale rileva Gatto

60' ZUNINO! IL PAREGGIO DELLA CARCARESE! Sunday se ne va di forza sull'out destro conquistando la linea di fondo, pallone a centro area per Zunino che vince un rimpallo trovando la deviazione decisiva che vale l'1-1!

56' fatica la squadra di Valmati contro la fisicità dei genovesi, particolarmente aggressivi e bravi a chiudere le fonti di gioco biancorosse

53' ammonito Calcagno nella Carcarese

52' inizio di ripresa spezzettato e con tante interruzioni da una parte all'altra

49' proteste biancorosse per l'intervento di T. Bozzo su Sunday all'interno dell'area, semplice corner per il direttore di gara

46' subito un triplo cambio per Valmati: entrano Berretta, Calcagno e Maresca per Bertoni, Bablyuk e Di Giosia. Una novità anche in casa Albaro, con l'ingresso di Renna al posto di Pacciani

SECONDO TEMPO

Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: l'Athletic conduce 1-0 al "Corrent" sulla Carcarese, tra poco il racconto della ripresa

43' REVELLO! ATHLETIC IN VANTAGGIO: Gatto a metà tra un tiro e un cross, il pallone arriva sui piedi di Revello che da due passi infila Galletti. Proteste biancorosse per la rimessa laterale - assegnata ai genovesi - da cui è nata l'azione del gol

41' di nuovo pericolosa con Gatto la squadra di Gallotti, diagonale violento sul primo palo che esalta i riflessi del numero uno biancorosso, nuovo giro dalla bandierina a favore dei genovesi

38' sponda aerea di G. Marrale che libera Gatto in profondità, bravo Di Mattia a contrastare il numero nove neroverde, che calcia in modo debole e centrale favorendo la facile parata di Galletti

36' Bertoni nello stretto fa correre Chiarlone, traversone basso ribattuto da Parodi, sfuma una situazione interessante per la squadra di Valmati

35' chance per l'Athletic! Pagano si libera al limite dell'area piccola incrociando il destro sul primo palo, reattivo Galletti nella parata a terra a chiudere lo specchio

29' Moretti ci prova dalla lunga distanza, destro insidioso deviato da un avversario, Bartoletti non si fida della presa e mette in angolo

25' ammonito Di Giosia, intervento in ritardo su Revello, primo giallo della gara

24' si rivede in avanti l'Athletic, destro da fuori di G. Marrale, Galletti sicuro controlla a terra

22' Carcarese vicina al vantaggio! Sunday apre per Zunino che serve nuovamente il numero sette biancorosso, sinistro sul primo palo deviato in angolo da Bartoletti con la punta dei guantoni, mani nei capelli per il giovanissimo attaccante scuola Bayern

18' Zunino recupera palla al limite, scambio con Szerdi che restituisce al compagno, impreciso al momento del tiro, che termina a lato della porta di Bartoletti, prima occasione per i padroni di casa

15' Revello va giù in area dopo un contatto con un avversario, Carrea di Genova fa ampi cenni di proseguire

13' molto aggressiva in fase di non possesso la squadra di Gallotti, Carcarese che cerca pian piano di prendere le misure all'avversario sviluppando la manovra palla a terra a due tocchi

6' ancora pericolosi i genovesi, diagonale violento di T. Bozzo sugli sviluppi del corner battuto da Di Pietro, Galletti è attento e respinge in tuffo

4' biancorossi con il 4-3-3, titolare il giovane classe '08 Sunday in attacco insieme a Zunino e Chiarlone

3' ripartenza dell'Athletic con il traversone arretrato di Pagano, a rimorchio arriva G. Marrale che ciabatta il sinistro spedendo a lato

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Galletti, Di Giosia, Moretti, Prato, Di Mattia, Bablyuk, Sunday, Bertoni, Szerdi, Zunino, Chiarlone. A disposizione : Saettone, Angeli, Berretta, Berruti, Calcagno, Cancellara, Brignone, Maresca, Piazza. Allenatore : Valmati

ATHLETIC ALBARO: Bartoletti, Caramello, T. Bozzo, Di Pietro, Parodi, Tassotti, Pacciani, Revello, Gatto, Pagano, G. Marrale. A disposizione : J. Bozzo, Moscatelli, Gaspari, Renna, A. Marrale, Massa, D'Arrigo, Baghino, Callea. Allenatore: Gallotti