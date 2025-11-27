Giudice Sportivo, tutte le sanzioni in Prima Categoria: squalifiche e ammenda per la San Filippo Neri

GARE DEL CAMPIONATO – PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 23/11/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – ALTARESE 1929 (gara del 23/11/2025)
Il G.S.,
visto il referto di gara e con riferimento alle condotte ivi descritte asseritamente riconducibili a tesserati della società San Filippo Neri Albenga, riconosciuti per l’abbigliamento e per essere stati recentemente diretti dal ddg della gara in oggetto,
P.Q.M. dispone:
La trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
GARE DEL 20/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETÀ – AMMENDE
€ 150,00 – San Filippo Neri Albenga
Per condotta dei sostenitori che per tutta la partita rivolgevano espressioni ingiuriose al ddg, ripetute a fine gara.
DIRIGENTI
Inibizione fino al 25/12/2025
Caraffi Giulia (San Filippo Neri Albenga)
ALLENATORI
Squalifica fino all'08/01/2026
Rotiroti Davide (San Filippo Neri Albenga)
Al 37' st rivolgeva al ddg due espressioni ingiuriose.
CALCIATORI ESPULSI
3 giornate
Fejzillari Xhoni (San Filippo Neri Albenga)
Entrava sul tdg durante mass confrontation e colpiva un avversario senza esiti lesivi.
CALCIATORI NON ESPULSI
1 giornata (recidività V infr.)
Gloria Daniele (San Filippo Neri Albenga)
Ammonizione III infr.
Meda Mattia (Oneglia Calcio)
Ammonizione II infr.
Furlanetto Loris
Giglio Michael
Giordano Umberto
(tutti San Filippo Neri Albenga)
Ammonizione I infr.
Pellegrino Gilberto (Oneglia Calcio)
Siciliano Adriano (Oneglia Calcio)
Carprarelli Marco (San Filippo Neri Albenga)
GARE DEL 22/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETÀ – AMMENDE
€ 175,00 – Valsecca Sport & Fun
Mancata vigilanza accesso spogliatoi; soggetto entrava sul tdg insultando il ddg e minacciando avversari.
€ 150,00 – Campese F.B.C.
Comportamento ingiurioso verso il ddg da parte di tesserato non in distinta.
€ 150,00 – Olimpic 1971
Mancata vigilanza accesso spogliatoi; soggetto rivolgeva espressioni minacciose al ddg.
€ 150,00 – Torriglia 1977
Sostenitori con insulti ed espressioni minacciose verso il ddg.
DIRIGENTI
Inibizione fino al 29/01/2026
Folli Paolo (Campese F.B.C.)
Ammonizione I infr.
D’Asaro Mariano (Goliardica Genovese 1967)
Triolo Lorenzo (Olimpic 1971)
Savoca Fabrizio (Rabona Via Dell’Acciaio)
ALLENATORI
Squalifica fino al 24/12/2025
Giglio Francesco (Rabona Via Dell’Acciaio)
Ammonizione II infr.
Tumminello Michele (Torriglia 1977)
CALCIATORI ESPULSI
3 giornate
Martino Daniele (Panchina) – manata al volto a gioco fermo
2 giornate
Scappazzoni Alessio (Calcio Popolare Spezia)
1 giornata
Mboge Abdou Aziz (Rabona Via Dell’Acciaio)
Laguna Edoardo (Rossiglionese)
CALCIATORI NON ESPULSI
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr.)
GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
Ammonizione con diffida (IV infr.)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
CHERICI FABIO (MULTEDO 1930)
BUSI MORRIS (PANCHINA)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
CARLUCCIO CATALDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
Ammonizione (III infr.)
DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)
IVALDI ALESSANDRO (BOLZANETESE VIRTUS)
MANGIATORDI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)
GUZZO FRANCESCO (BORGORATTI)
MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CERRI JOAN (FORZA E CORAGGIO)
BORACCHI FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
HAXHIJA NEXHIP (G.S. GRANAROLO)
DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CIPRIANI MIRKO (VALSECCA SPORT & FUN)
Ammonizione (II infr.)
PRESTANIZZI SIMONE (BORGO INCROCIATI)
SCAPPAZZONI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)
BONDI EMANUELE (FORZA E CORAGGIO)
ROBOTTI ROBERTO (GOLFO DIANESE 1923)
FEDRI CHAVEZ (OLIMPIC 1971)
SPADONI EDOARDO (PANCHINA)
DOUMBIA MONZOMBA (RABONA VIA DELLACCIAIO)
DOCI FLAVIO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
MORTOLA GIACOMO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
STROMBOLO NICOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GALLINO MASSIMILIANO (VALSECCA SPORT & FUN)
Ammonizione (I infr.)
COSTA CESARE (BARGAGLI SAN SIRO)
DEGANO ANDREA (BOLANESE)
CILIA STEFANO (BORGO RAPALLO 98)
TORRE ALESSANDRO LUCA (BORGORATTI)
VENTURA MARCO (BORGORATTI)
CANCILLA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)
GIGLIO ANDREA (CAMPOROSSO)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)
RIILLO STEFANO (FORZA E CORAGGIO)
PARODI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
GARBINI PABLO ANDRES (OLIMPIC 1971)
SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CANESSA DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BO PAOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
MUSICO MICHELE (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CAIETTA GIULIO (TORRIGLIA 1977)
GARE DEL 23/11/2025 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Società – Ammende
CISANO – €100,00
Per l’uso di fischietti da parte di alcuni sostenitori, creando disagi ai giocatori.
Dirigenti – Inibizioni/Squalifiche
Fino al 15/01/2026
VIGNOLI THOMAS (LERICI F.C.)
Fino al 18/12/2025
AMENDOLA ERNESTO (BORGHETTO 1968)
BELLO GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
Fino al 11/12/2025
GIAMPA LUCA (CISANO) – sanzione ridotta
Ammonizione (I infr.)
ZIGLIOLI SIMONE (ALTARESE 1929)
VIGNOLI THOMAS (LERICI F.C.)
Massaggiatori
Inibizione fino al 18/12/2025
CUGINI RICCARDO (MAROLACQUASANTA)
Allenatori
Ammonizione con diffida (IV infr.)
BOSCHI ERNESTO (DINAMO SANTIAGO)
Ammonizione (III infr.)
ONEGLIO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
Ammonizione (II infr.)
TARASCONI MARCO (CEPARANA CALCIO)
Calciatori Espulsi
Squalifica per tre gare effettive
MARAGLIANO PAOLO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
Squalifica per due gare effettive
DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
GALATI MICHELE (CISANO)
HAMATI ARTUR (CISANO) – sanzione ridotta
Squalifica per una gara effettiva
CAPURRO ROBERTO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
GIGLIO MICHELANGELO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
TORRINI LORIS (VELOCE 1910)
Calciatori Non Espulsi
Squalifica per una gara effettiva per recidività (V infr.)
MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)
Ammonizione con diffida (IV infr.)
BOBBIO LORENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)
LOBERTO VINCENZO (CISANO)
NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)
MORO LUCA (ANDORA 1966)
BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
FAZZARI FRANCESCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)
FIORITO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)
GJONAJ ENDI (LERICI F.C.)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
CEPPI GIANLUCA (ONEGLIA CALCIO)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
PLEBANI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
ANDREAZZA FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)
FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)
MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
CONDORELLI NICOLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
PARODI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ROSSANO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
FUMANTI MATTEO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
CROVELLA LUCA (ALTARESE 1929)
SALANI PIETRO (ALTARESE 1929)
CARRUS ALESSANDRO (AUDACE CAMPOMORONE)
REBORA MARCO (AUDACE CAMPOMORONE)
CIANCI ROBERTO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)
FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
MOZZACHIODI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
GALLESIO ANDREA (CENGIO)
SECCAFEN ROBERTO (CENGIO)
SIRI MANUEL AGOSTINO (CENGIO)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
VIGNAROLI MATTEO (CISANO)
BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)
RECI KRISTJAN (DINAMO SANTIAGO)
BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)
MILONE ANDREA (LERICI F.C.)
VERONA MARIO (LERICI F.C.)
VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
ROSSO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE)
DONNA EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
TAVARONE FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
BILONI ELIA (RIOMAIOR 1965)
EZ ZAHRAOUI OTMANE (RIOMAIOR 1965)
BOVE ROBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ROSSETTI STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)
FILES FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
SCARDIGNO GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
FAVARA DAVIDE (VELOCE 1910)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
SIRI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
THEVENET NICOLAS JEAN LU (VIRTUS DON BOSCO)
MICELI ARMANDO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
VENTRE MICHAEL (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FAZIO TOMMASO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AGATE ANDREA (ALTARESE 1929)
GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE 1929)
RIGHETTI MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)
SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
CITRO NICOLAS (AUDACE CAMPOMORONE)
DE GENNARO LUCIANO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
FUMAGALLI ANDREA (BORGHETTO 1968)
SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
BLEVE FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)
DEL VIGO LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
FAGANDINI TOMMASO (BRU.BORG.LUX)
FIOCCHI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
GILLARDO RODERIC (CENGIO)
SIMONINI MATTEO (CEPARANA CALCIO)
CAPUTO DIEGO (CISANO)
VELAJ LOREN (CISANO)
POSENATO JUAN ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)
BENASSI ALESSANDRO (LERICI F.C.)
CALZETTA MATTIA (LERICI F.C.)
BARTOLOZZI SIMONE (MAROLACQUASANTA)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
ALLEGRI ALESSANDRO (PEGLIESE)
MENIN ALESSANDRO (PEGLIESE)
DALESSIO CLEMENTI FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)
TAZZER MARCO (POLIS. PIEVE LIGURE)
ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)
MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO (RICCO LE RONDINI)
AZZARO GIACOMO (RIOMAIOR 1965)
COPPOLA LORENZO (RIOMAIOR 1965)
LEOTTA GABRIELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
NOTAMO PIETRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
DEBENEDETTI MARCO (VELOCE 1910)
LODOVICI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
CARABETTA ROCCO (VIRTUS DON BOSCO)
RANNE AUGUSTO (VIRTUS DON BOSCO)
ALVAREZ BARRETO PABLO A. (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
BODRATO EUGENIO (VOLTRI 87)