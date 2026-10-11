Calcio | Eccellenza. Spicca Pietra - Lavagnese, Savona e Albissole nel Genovesato. La Carcarese cerca il primo hurrà al Corrent

C'è Pietra Ligure - Lavagnese a prendersi i riflettori della quinta giornata del campionato di Eccellenza.

Il torneo sta confermando i pronostici emersi durante l'estate, segno del grande peso specifico che avrà la partita in calendario alle 15:00 al Devincenzi. I biancocelesti ritroveranno Dominici dopo la squalifica ma, soprattutto, punteranno a rifarsi dopo la beffarda sconfitta maturata due settimane fa contro il Savona.

Dell'esito dell'incontro proverà ad approfittarne la Cairese, capolista insieme ai bianconeri, pronta ad ospitare il Molassana.

La Carcarese tenterà di rompere "l'incantesimo" del Corrent (le due vittorie in campionato sono arrivate in trasferta) contro l'Athletic Club Albaro, mentre Savona e Albissole sono attese dal doppio impegno nel genovesato.

La squadra di Sarpero risalirà verso gli Appennini per sfidare il Busalla, i ceramisti sono invece attesi a Begato dal Campomorone.



