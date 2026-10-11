Calcio | La legge del Viglino punisce anche il Borgosesia: 3-0 del Millesimo e giallorossi al quarto posto

Il Millesimo ritrova il Viglino e anche ritorno al successo in campionato. I giallorossi hanno superato 3-0 il Borgosesia, non lasciando scampo ai granata.

Il risultato si sblocca al 24', quando Cappellari disegna un cross preciso sul quale Villa si coordina per una girata al volo vincente. Passano appena tre minuti e il Millesimo raddoppia: sul calcio d'angolo battuto da Villar, Gualtieri trova lo spazio giusto per inserirsi e battere Autoriello. La formazione di casa continua a spingere e al 36' cala il tris. L'azioneviene rifinita da Villar e si conclude con il controllo e tiro di Totaro, che porta il punteggio sul 3-0.

Prima dell'intervallo il Borgosesia prova a reagire, ma Piraccini, lasciato libero in area, non riesce a inquadrare la porta di testa. Sul fronte opposto, al 44', il Millesimo conquista un calcio di rigore per un fallo di Autoriello su Totaro, dopo una ripartenza dei padroni di casa. Dal dischetto si presenta Villar, ma il trequartista spreca.

Nella ripresa il Borgosesia prova a cambiare volto alla partita anche attraverso una serie di sostituzioni, ma trova davanti una squadra ordinata e attenta nella gestione del risultato. Al 58' Conde si distende in tuffo sul colpo di testa di Piraccini, bloccando poi il pallone, mentre al 70' Totaro impegna il portiere ospite con una conclusione dal limite. Un minuto più tardi Negretti va vicino al gol con un'incornata che termina di poco a lato.

All'81' arriva una nuova risposta del portiere di casa, protagonista di un intervento spettacolare sul tiro preciso di Dayan, deviato in calcio d'angolo.

Dopo le due battute d'arresto in trasferta, tra coppa e campinato il Millesimo ritrova così risultato e solidità, ergendosi al quarto posto solitario in classifica

MILLESIMO - BORGOSESIA 3-0

Marcatori: 23' Villa, 27' Gualieri, 35' Totaro

Millesimo: Conde, Cinquini, Piazza, Gadau, Totaro, Villar, Gualtieri, Insolito, Nesci, Cappellari, Villa. A disposizione: Sciascia, Cigliutti, Lazzaretti, Piccardo, Ghibaudo, Gabelli, Castiglia, Ferraro, Sicca. Allenatore: Macchia.

Borgosesia: Autoriello, Pellicone, Calafiore, Gila, Cagia, Fumanò, Cum, Gheller, Piraccini, Gerbino, Dayan. A disposizione: Salina, Negretti, Crepaldi, Bazzan, Capogna, Orsi, Valentino, Manto, Berni. Allenatore: Forzatti.

Arbitro: Beretta di Bergamo.

Assistente 1: Malerba di Cinisello Balsamo.

Assistente 2: Sivverini di Monza.