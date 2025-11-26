Calcio. Serie D. L'Imperia esulta in zona Cesarini, Riolfo: "Vittoria che pesa tanto" (VIDEO)

Seconda vittoria consecutiva per l'Imperia che, dopo l'1-0 sul campo dell'Asti, piega con lo stesso punteggio la Cairese nel recupero della 12esima giornata del girone A di Serie D. A decidere la sfida del "Ciccione", la rete di Conti giunta in zona Cesarini.

A fine gara, non ha nascosto la propria soddisfazione il tecnico nerazzurro Giancarlo Riolfo: "Vittoria che pesa tanto, è la seconda in una settimana, la seconda di un trittico di partite importanti, un crocevia del campionato. Conti? Ha risposto sul campo a critiche e difficoltà, crediamo nelle sue capacità e nelle sue potenzalità ".