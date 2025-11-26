Calcio, Prima Categoria B. Serata in campo per la Virtus Don Bosco, i varazzini cercano l'impresa a Campo Ligure

La vittoria contro l'Audace Campomorone ha dato nuova linfa ed entusiasmo alla Virtus Don Bosco, forte della doppietta realizzata da bomber Perrone.
Servirà però tutta l'attenzione della squadra diretta da Massimiliano Marzano per riuscire ad ottenere un risultato utile tra le mura della Campese, una delle squadre che nel corso degli anni ha saputo mantenere il tasso medio di competitività più elevato all'interno del Girone B.
Il raggruppamento che comprende savonese e genovesato chiuderà rapidamente il proprio piano di recuperi: dopo la gara di questa sera (ore 20:30, arbitro Zunino), mancherà all'appello solo la partita tra Veloce e Rossiglionese, calendarizzata per il prossimo 3 dicembre.