Pallapugno | Fine settimana da titoli, tutti i verdetti

SERIE A Banca d’Alba - Andata finale
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 2-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno finale
Sabato 17 ottobre ore 14.30
a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia
SERIE B - Andata finale
Prodeo Chiusavecchia-Speb 4-11
SERIE B - Ritorno finale
Speb-Prodeo Chiusavecchia 6-11
SERIE B - Spareggio finale
Domenica 18 ottobre in orario da definire
a Imperia: Prodeo Chiusavecchia-Speb
SERIE C1 - Spareggio finale
Domenica 18 ottobre ore 14.30
a Dogliani: Ricca-Castiati Castagnole
SERIE C2 - Spareggio semifinale
Monastero Dronero-Global Sped Neivese 11-5
SERIE C2 - Andata finale
Domenica 18 ottobre in orario da definire
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Monastero Dronero
SERIE C2 - Ritorno finale
Monastero Dronero-Pro Spigno da definire a Monastero Dronero
FEMMINILE - Andata finale
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
FEMMINILE - Ritorno finale
Amici del Castello-San Leonardo 9-3
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA
UNDER 21 - Spareggio finale
San Leonardo-Bubbio 1-9
BUBBIO CAMPIONE D'ITALIA
ALLIEVI - Andata finale
Speb-San Leonardo 8-4
ALLIEVI - Ritorno finale
San Leonardo-Speb 5-8
SPEB CAMPIONE D'ITALIA
ESORDIENTI - Andata finale
Ricca-San Leonardo 7-3
ESORDIENTI - Ritorno finale
San Leonardo-Ricca 1-7
RICCA CAMPIONE D'ITALIA
PULCINI - Andata finale
Pro Paschese-San Leonardo 1-7
PULCINI - Ritorno finale
San Leonardo-Pro Paschese 7-3
SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA
PROMOZIONALI - Spareggio finale
Ricca A-Pieve di Teco 7-2
RICCA A CAMPIONE D'ITALIA
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