Under 15, ripetizione della gara tra Pontelungo e Olimpic: dialogo e sostegno attorno alla giovane arbitra

La nota granata:

E’ andata in scena mercoledì la ripetizione della sfida Under 15 tra Pontelungo ed Olimpic. Una serata di grande crescita per tutti, giocatori, dirigenti ed addetti ai lavori, perché prima del fischio d’inizio c’è stato un piccolo confronto tra le due squadre e gli organi istituzionali della LND Liguria e dell’AIA Savona ed Albenga.

A prendere parte al discorso del Consigliere Regionale Franco Rebella, del Segretario FIGC Enrico Fantino e del Presidente AIA della sezione di Albenga Igor Vecchio è stata anche la giovane direttrice di gara, finita ingiustamente al centro della cronaca. Le istituzioni e le due squadre hanno espresso vicinanza alla ragazza e continueranno a farlo al fine che prosegua il percorso appena intrapreso.

Sbagliare è umano, ma è dai piccoli errori che possiamo crescere e imparare qualcosa!

