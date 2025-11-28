Calcio. Lunardon si gode un super Gozzano: "A Vado prova di grande consapevolezza, i ragazzi sapevano cosa fare" (VIDEO)

Le squadre di Manuel Lunardon, mese più o mese meno, alla fine arrivano sempre a raggiungere i propri standard di gioco e risultati.
Dopo l'ottimo lavoro della passata stagione, si pensava che i rossoblu potessero tenere le marce alte fin da subito, ma l'attesa è stata ampiamente ripagata con il successo in casa della capolista Vado.
Un punto di partenza per l'ex tecnico del Ligorna, pronto a chiamare i suoi ragazzi a mantenere il medesimo livello di umiltà e consapevolezza anche nelle prossime uscite.