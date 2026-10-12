Calcio | Cairese. Scivolone Molassana, i gialloblu cadono 2-1 al Brin

Domenica no per la Cairese. La squadra di Buttu è stata sconfitta 2-1 dal Molassana al Brin.
I gialloblu avevano ripreso i genovesi con Gandolfo, dopo la rete iniziale di Carboni nel primo tempo. Di Ndiaye la rete decisiva all'87'.
La Cairese ha chiuso in nove uomini per le espulsione di Boveri e Lorenzo Casazza.
CAIRESE - MOLASSANA 1-2
Marcatori: 21' Carboni, 60' Gandolfo, 87' Ndiaye
Cairese: Bodrato, L.Casazza, Boveri, Gandolfo, Capra, Oubakent, Anselmo, Gulli, A. Casazza, (46' Hernandez; 84' Facello), Freccero (46' Turco), Graziani T. (75' Biancheri; 90' Sancinito).
Allenatore: Buttu
Molassana: Carnovale, M. De Lucia, Bonanno, Scarantino, Iraci, Barletta, Tavaroli (15' Ferrario), Mermina, Marzi (63' Tappa), Montemagno (68' Ndiaye), Carboni (74' Roncallo).
Allenatore: S. De Lucia
Arbitro: De Longis di Chiavari