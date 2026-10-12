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Calcio | 12 ottobre 2026, 11:48

Calcio | Cairese. Scivolone Molassana, i gialloblu cadono 2-1 al Brin

Ndiaye, autore del gol partita per il Molassana

Ndiaye, autore del gol partita per il Molassana

Domenica no per la Cairese. La squadra di Buttu è stata sconfitta 2-1 dal Molassana al Brin.

I gialloblu avevano ripreso i genovesi con Gandolfo, dopo la rete iniziale di Carboni nel primo tempo. Di Ndiaye la rete decisiva all'87'.

La Cairese ha chiuso in nove uomini per le espulsione di Boveri e Lorenzo Casazza.
 

CAIRESE - MOLASSANA 1-2

Marcatori: 21' Carboni, 60' Gandolfo, 87' Ndiaye
 

Cairese: Bodrato, L.Casazza, Boveri, Gandolfo, Capra, Oubakent, Anselmo, Gulli, A. Casazza, (46' Hernandez; 84' Facello), Freccero (46' Turco), Graziani T. (75' Biancheri; 90' Sancinito). 

Allenatore: Buttu
 

Molassana: Carnovale, M. De Lucia, Bonanno, Scarantino, Iraci, Barletta, Tavaroli (15' Ferrario), Mermina, Marzi (63' Tappa), Montemagno (68' Ndiaye), Carboni (74' Roncallo). 

Allenatore: S. De Lucia
 

Arbitro: De Longis di Chiavari

Redazione

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