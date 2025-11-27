Giudice Sportivo. Promozione, tutti i provvedimenti: il Legino perde mister Tobia per un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 19/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PETRUCCI DAVIDE (CALVARESE 1923)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MENAPACE THOMAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BRICCHI JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
COSTA LORIS (VALLESCRIVIA 2018)
GARE DEL 23/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/12/2025
POGGIOLI MASSIMILIANO (SAMPIERDARENESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
ORSINI PIERGIORGIO (TARROS SARZANESE SRL)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 8/1/2026
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
Al 26' st, protestando nei confronti della terna arbitrale entrava indebitamente sul tdg e rivolgeva espressioni ingiuriose ed irriguardose che pronunciava anche abbandonando il tdg.
SQUALIFICA FINO AL 18/12/2025
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
SQUALIFICA FINO AL 11/12/2025
ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)
BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (III INFR)
CATTARDICO CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)
AMMONIZIONE (II INFR)
MARIANI ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PECORELLI SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
Al 36' del s.t. a seguito del provvedimento di espulsione, continuava ad insultare il D.D.G. con frasi gravemente irriguardose.
COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)
Al 45+5 st, senza la possibilità di giocare il pallone, colpiva prima con un calcio alla caviglia e poi con una manata sulla schiena un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
CALABRIA GIACOMO (MASONE)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
APRILE MATTEO (ANGELO BAIARDO)
STANO JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CALVI SAMUELE (MASONE)
VELASTEGUI LASCANO STEFANO (SAMPIERDARENESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
GARZON DANIELE (MASONE)
STALTARI SIMONE (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PUDDU DANIELE (FINALE)
AMMONIZIONE (III INFR)
FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
RAFFO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)
DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
TUBINO MARCO (LEGINO 1910)
ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
SIDDI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
MATAROZZI ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CONTI FILIPPO (CALVARESE 1923)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
DAMONTE LORIS (LEGINO 1910)
RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
MACCIO LORENZO (MASONE)
GALLO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)
GIORGI FEDERICO (PRAESE 1945)
GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)
TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)
BAZZURRO RICCARDO (SAMPIERDARENESE)
MORCHIO ALESSANDRO (SAN CIPRIANO)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
SIVORI FILIPPO (SANTERENZINA)
SASSARI SAMUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
GALATOLO PIETRO (SESTRESE BOR. 1919)
SCALZI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
CROSETTI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
COCCONI LUCA (ANGELO BAIARDO)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MESSAOUD AYOUB (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CALLONI RICCARDO (CAPERANESE 2015)
GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PIEROTELLO CHRISTIAN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CODEGLIA EMILIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DIELI AARON (INTERCOMUNALE BEVERINO)
SANTELIA NICCOLO (LEGINO 1910)
REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)
VOLPE MICHAEL (MASONE)
LORENZINI MARTINS KAUA (PONTELUNGO 1949)
POLLERO MICHELANGELO (PONTELUNGO 1949)
ERANIO LORENZO (PRAESE 1945)
DAMONTE ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
RAJA GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)
TURONE NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)
ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
BONINI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)
LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)