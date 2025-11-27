Assegnati i premi Ansmes a Savona: riconoscimenti ai tecnici e dirigenti liguri

Assegnati a Savona i Premi Ansmes. Nella sala Lelio Speranza di Sport e Salute alla presenza del presidente regionale Liguria della Associazione Nazionale Stelle al merito sportivo e Delegato provinciale del Coni Savona, Roberto Pizzorno ed il presidente provinciale Ansmes Savona, Laura Sicco, sono stati consegnati i Premi in ricordo di due grandi sportivi-stellati della Liguria: Carlo Pizzorno,

Stella d'argento del Coni per meriti sportivi, ideatore e organizzatore del Torneo Internazionale di calcio giovanile "Città di Cairo Montenotte" e Luigi Sicco, Stella d'oro del Coni per meriti sportivi e maestro VII Dan di judo. Il Premio Regionale Ansmes Carlo Pizzorno per i tecnici è stato assegnato a Felicino Vaniglia, Palma di bronzo del Coni, già selezionatore delle rappresentative giovanili del Comitato Figc Savona e attuale responsabile regionale calcio Libertas, mentre quello riservato ai dirigenti è andato a Enzo Grenno, Stella d'oro del Coni per meriti sportivi, ex presidente del Savona calcio, vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 1991, promotore del Giro d'Italia in Liguria e presidente Associazione Chicchi di riso Onlus Savona.

Il premio Ansmes Luigi Sicco è andato invece, per i dirigenti a Carlo Colla, Stella d'oro del Coni per meriti Sportivi, presidente della Torretta Savona e vice presidente regionale Libertas Liguria, mentre per i tecnici il riconoscimento è andato a Patrizia Giallombardo, Palma d'argento del Coni per meriti tecnici , direttore tecnico della Nazionale Italiana nuoto artistico e consigliere federale Fin.