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Calcio | 12 ottobre 2026, 16:23

Calcio | Eccellenza. Celella e Fatnassi valgono vetta e tre punti al Pietra Ligure: le foto del 2-0 alla Lavagnese (FOTOGALLERY)

Eric Parodi

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