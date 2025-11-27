Calcio, Serie D. Imperia, Conti si sblocca contro la cairese: "Aspettavo da tanto questo gol" (VIDEO)

Per un attaccante sbloccarsi alle tredicesima giornata di campionato è come liberarsi di un peso. Oltre a questo, il gol di Giordano Conti alla Cairese vale molto di più: tre punti pesantissimi per l'Imperia, arrivati al novantesimo di una sfida salvezza ancora bloccata senza reti.

L'intervista

"Sono sincero, lo aspettavo da tanto - dice l'attaccante nerazzurro nel post partita- dopo il gol mi è venuto da piangere. Una vera e propria liberazione, anche dopo le critiche che arrivavano dall'esterno. Lo aspettavo io così come i tifosi. Mi sono sempre concentrato sulla prestazione, ero sicuro che il gol sarebbe arrivato di conseguenza. Già nelle ultime partite ci ero andato vicino, ora per fortuna è arrivato. Adesso dobbiamo continuare così, e di gol voglio farne tanti altri".

La tabella di marcia dell'Imperia ora è serrata: "Sappiamo che è una settimana cruciale per il nostro campionato, dopo due vittorie ci prepariamo al meglio per la partita con la Novaromentin" conclude Conti.