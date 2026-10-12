Calcio | La San Michele parte forte anche in campionato, 3-0 al Real Santo Stefano

La San Michele vince per 3-0 con il Real Santo Stefano in una partita che segna il ritorno in un campionato dilettantistico della squadra ingauna dopo trentotto anni di assenza.
Dopo una fase iniziale di studio, blu in vantaggio a metà della prima frazione con un calcio di rigore di Esposito, assegnato per un fallo in area ai danni di Barbo.
La ripresa si apre con il raddoppio di Orru pescato all'altezza del dischetto del rigore, da un ispirato Parrelli, infine chiude i conti bomber Esposito, che firma la sua personale doppietta, grazie ad una fortuita deviazione in seguito ad un errato disimpegno del portiere sanstevese.
Finisce così con i ragazzi di Poggi che partono con il piede giusto in vista dell'impegno di sabato prossimo dove faranno visita ad un insidioso San Bartolomeo Cervo.
SAN MICHELE ALBENGA: Ghiozzi, Sardo, Monfasani, Parrelli, Campari (86' Guglielmone), Fazio, Orru (74' Vannozzi), Gerini (64' Buttu), Esposito (82' Gallea), Barbo (64' Ferrentino), Secco A.
A disposizione: Pastorino, Secco E., Protti, Miftah.
Allenatore: D. Poggi.
RETI: 23' Esposito su rigore, 54' Orru, 68' Esposito.