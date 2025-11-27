Giudice Sportivo, Eccellenza. Mister Corradi squalificato fino al 18 dicembre, Macchia fino al 4 dicembre

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 23/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 75,00 FEZZANESE
Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio del DDG.
MASSAGGIATORI
INIBIZIONE FINO AL 25/12/2025
GUIDA MAURO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 18/12/2025
CORRADI ALBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
Espulso al 45+3 per aver rivolto offese nei confronti della terna, al provvedimento di espulsione entra sul tdg e si avvicina al ddg con fare minaccioso e rivolgendo ulteriori espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA FINO AL 4/12/2025
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
COCCO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SALVINI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
FERRANTE FLORIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI MATTIA ANDREA (CARCARESE)
MOGLAN ROMUS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAVALLARO MICHELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)
GARBARINO ALESSIO (RIVASAMBA H.C.A.)
PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
MASI TOMMASO (FEZZANESE)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CORENGIA ANDRES ARLEY (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
FATNASSI MOHAMEDAMIN (PIETRA LIGURE 1956)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
HOVSEPIAN JOSE (SAN FRANCESCO LOANO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
ATZORI FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CHIARLONE MARCO (CARCARESE)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MANTERO DANIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GRIECO GIORGIO (RIVASAMBA H.C.A.)
BIGGI FILIPPO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ROLANDO GABRIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CESARINI ALESSANDRO (FEZZANESE)
SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BARLETTA DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DALL ASTA NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
OXHALLARI ARDIT (SAN FRANCESCO LOANO)
ALASIA GIAN MARCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)