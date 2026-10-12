Vado | Parla Mister Riolfo dopo la vittoria a Perugia: «Tre punti pesanti in una piazza storica»

Successo fondamentale per il Vado, che s'impone per 2-0 sul campo del Perugia al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Un risultato prestigioso per la compagine ligure, che conquista tre punti preziosi in ottica classifica e mantiene la porta inviolata per la terza partita consecutiva.

Al termine del match, l'allenatore del Vado, Mister Giancarlo Riolfo, si è presentato in sala stampa per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi, ripercorrere i momenti chiave della sfida e tracciare un bilancio di questo avvio di stagione.

L'incontro è stato inevitabilmente condizionato da un episodio arbitrale arrivato nei primi minuti di gioco, che ha costretto il Perugia all'inferiorità numerica e costretto entrambe le formazioni a rivedere i piani tattici prestabiliti.

«La partita - ha esordito il tecnico andorese - è cambiata dopo tre minuti: l'episodio dell'espulsione è stato determinante nell'economia della gara. Riguardandolo mi sembra giusto, ma ha messo in difficoltà anche noi sul piano tattico. Nel primo tempo ho cambiato modulo per cercare di aprire un po' di più il campo, ma forse ci siamo aperti prendendo qualche ripartenza di troppo. Nel secondo tempo ci siamo riequilibrati, siamo stati più aggressivi e i ragazzi — sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è subentrato — sono stati bravissimi. Abbiamo colto due gol importanti, poi abbiamo sofferto il ritorno del Perugia, ma prendiamo questa vittoria con grandissimo orgoglio: sono tre punti pesanti in una piazza storica dove si respira grande calcio.»

I numeri premiano la striscia positiva del Vado: sette punti raccolti nelle ultime tre partite e zero gol subiti. Un ruolino di marcia che soddisfa il tecnico, pur mantenendo sempre alta la guardia sui margini di miglioramento.

«La cosa più importante - prosegue Riolfo - sono i sette punti, poi arriva il fatto che non abbiamo preso gol. Un impatto migliore non me lo potevo neanche sognare, ma devo dire che i ragazzi stanno lavorando molto bene, mostrando una disponibilità importante nel mettersi in discussione e nell'intraprendere un percorso nuovo. Sono uno che non si soddisfa tanto, perché potevamo gestire meglio il primo tempo e a volte arretriamo troppo per timore, ma so quali sono i progressi che dobbiamo ancora fare.»

Sollecitato dai giornalisti sulle tappe della sua carriera — dagli esordi tra i dilettanti fino ai traguardi raggiunti a Carpi, Pistoia e Imperia — Riolfo ha condiviso un pensiero sul suo legame con il Vado e sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare questa nuova sfida.

«Al Vado avevo già giocato da giovane, a 17-18 anni. Dopo varie esperienze e parentesi importanti, lo scorso anno ad Imperia ho ritrovato quel rilancio e quell'entusiasmo per questo sport. Quando si pensa solo alla palla che rotola e ai giocatori è bellissimo. Dopo l'esonero ad agosto, ho ricevuto la chiamata del Vado con grande entusiasmo e la voglia di ripropormi in maniera solida nei professionisti.»

Infine, l'allenatore si è espresso sul valore e sulle potenzialità degli avversari umbri, reduci da un avvio di stagione complesso ma dotati di qualità individuali di primo livello.

«Partire tardi e trovare subito un calendario difficile non ha agevolato il Perugia, ma Mister Aimo Diana sa benissimo quali sono le potenzialità e la forza della sua squadra. Oggi l'espulsione li ha penalizzati, ma per me il Perugia rimane una squadra importante per questo campionato, a prescindere dalla storia, per la qualità intrinseca della rosa. Ha tutti i mezzi e i valori per ritornare nelle parti alte della classifica e puntare in alto.»