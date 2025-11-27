 / Calcio

Calcio | 27 novembre 2025, 09:00

Calcio. L'Andora prosegue a forza tre, superato nel recupero al Camporosso e sesto posto in classifica

In gol Delfino, Quispe e Moro

Calcio. L'Andora prosegue a forza tre, superato nel recupero al Camporosso e sesto posto in classifica

Continua a viaggiare fortissimo l'Andora. Nelle ultime sei partite i biancoblu hanno infatti realizzato ben 18 reti, con una media di tre marcature a partita.

Una rotta confermata anche ieri sera nel recupero di campionato contro il Camporosso, superato 3-0.

La squadra di mister Ghigliazza ha cambiato marcia nel corso della ripresa, andando a segno con Delfino al 60, con Quispe all'83' e con Moro all'88'.

L'Andora con questi tre punti sale a quota 14, agganciando l'Albingaunia al sesto posto. I rossoblu restano invece al quartultimo posto con otto punti raccolti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium