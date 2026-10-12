Canottieri Sabazia | Il riconoscimento più prestigioso arriva a Savona, consegnato il Collare d'Oro del Coni

Al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” si è svolta la cerimonia annuale di consegna delle Benemerenze sportive del CONI, riservate a chi si è distinto nello sport nazionale e ha contribuito a portare il nome dell’Italia ai massimi livelli internazionali.

Tra i premiati figurano Arianna Fontana, Federica Brignone e Jannik Sinner. Con loro, anche un’eccellenza savonese: la Canottieri Sabazia APD, inserita tra le società insignite del Collare d’Oro, la più alta onorificenza dello sport italiano. A rappresentare lo storico sodalizio ultracentenario erano presenti Riccardo Rossi e Marco Tarditi, membri del direttivo e tecnici, Laura Bentivoglio, vicepresidente e direttrice sportiva, e il presidente Jacopo Fanciulli. È stato proprio Fanciulli a ricevere il riconoscimento dalle mani di Luciano Buonfiglio, presidente del CONI ed ex presidente della FICK.

«È stata una grande emozione», racconta con orgoglio il presidente Jacopo Fanciulli. «Ricevere un’onorificenza di questo calibro è un grande onore e rappresenta un riconoscimento della filosofia della Sabazia: una società che guarda ai giovani e al futuro. Un impegno testimoniato anche dalla delegazione che mi ha accompagnato a Roma, composta da due giovani tecnici e dalla nostra storica allenatrice. Dopo tanti anni di continuità alla guida della società, crediamo che l’incontro tra l’entusiasmo e la determinazione delle nuove generazioni e l’esperienza di chi ha vissuto la Sabazia in altre epoche rappresenti la formula vincente per costruire il nostro futuro e continuare a offrire ai savonesi la possibilità di praticare questo bellissimo sport».

Con il conferimento del Collare d’Oro si chiude simbolicamente anche la stagione sportiva della Canottieri Sabazia. La società osserverà ora il tradizionale stop di fine stagione, per poi ripartire con una nuova formula dedicata a chi desidera avvicinarsi al mondo della canoa. A partire dal 7 novembre, infatti, saranno organizzati degli open day tutti i sabati mattina, dalle 10 alle 12, aperti a bambini e ragazzi interessati a provare le diverse attività sportive della Sabazia e a conoscere da vicino il mondo della canoa.