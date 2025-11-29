Calcio, Asti. Umore basso per Ferrari dopo la sconfitta di Celle: "Risultato bugiardo, in questo momento siamo puniti dagli episodi" (VIDEO)

Edoardo Ferrari, uno dei più attivi sul fronte offensivo delll'Asti, ha confermato l’amarezza di mister Cascino dopo il 2-0 subìto dal Celle Varazze. Anche l'attaccante ha definito “falso” il risultato, convinto che l’Asti meritasse ben altro. Ha parlato di un gol sfiorato per centimetri, di episodi che sembrano sempre girare dalla parte sbagliata, di un gruppo che fa un lavoro enorme e che però vede i propri sforzi vanificati da dettagli minuscoli.

Ferrari ha voluto ribadire come non vi sia una colpa individuale, né della difesa né dell’attacco, ma una somma di coincidenze negative che si ripetono ogni partita. E nonostante tutto, anche nelle sue parole si avverte una certa fiducia: la squadra, dice, è viva, è presente, e ha le carte in tavola per invertire subito la rotta.





