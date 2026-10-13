Calcio | Amicizia oltre i confini: al Faraggiana trionfa lo sport tra Savona e Landshut. Finisce 2-0 per i liguri, festa e fair play nel terzo tempo

Un pallone che unisce, abbatte le distanze e consolida un legame profondo tra Liguria e Baviera lungo oltre trent’anni. Dopo il successo della prima edizione a Landshut, dove i savonesi si erano imposti ai calci di rigore, il campo “Faraggiana” di Albisola Superiore ha fatto da cornice al secondo atteso capitolo della sfida amichevole tra la selezione savonese e la formazione tedesca.





Sul rettangolo verde è andata in scena una sfida avvincente, caratterizzata da ritmi vivaci, bel gioco e tanto divertimento. A conquistare la vittoria sono stati i padroni di casa, capaci di imporsi con il risultato finale di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Matteo Orcino e Stefano Gaggero.





Come da tradizione, il verdetto del campo è stato soltanto il preludio di una giornata interamente dedicata all'amicizia, all'accoglienza e alla condivisione. Il tradizionale "terzo tempo" ha visto il caloroso scambio di omaggi tra le due formazioni e la partecipazione delle istituzioni locali.





A portare i saluti dell’Amministrazione Comunale è intervenuto il Sindaco di Albisola Superiore, Gianluca Nasuti, che si è congratulato calorosamente con gli organizzatori e con tutti i partecipanti per la splendida riuscita dell'evento, sottolineando il grande valore sociale dello sport: un autentico ponte geografico e culturale capace di promuovere la fratellanza tra i popoli europei e rinsaldare legami nati nel tempo e tramandati di generazione in generazione.





L’appuntamento si è chiuso tra applausi, sorrisi e l'intenzione condivisa di rinnovare ancora in futuro una tradizione nata dall'intesa storica tra Maurizio Picozzi e Thomas Bogenrieder, oggi portata avanti con lo stesso entusiasmo anche dalle nuove generazioni.